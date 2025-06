Apple CarPlay Ultra, i costruttori di auto fanno retromarcia

Apple si trova a fronteggiare un vero e proprio dietro front da parte di diverse importanti case automobilistiche riguardo all’adozione di Apple CarPlay Ultra, la nuova e più avanzata versione del software di bordo per automobili, presentata lo scorso mese.

Secondo un nuovo report del Financial Times, alcuni grandi marchi dell’automotive stanno facendo marcia indietro rispetto agli impegni iniziali presi proprio per l’adozione di questa piattaforma. Tra i marchi che, nonostante l’iniziale entusiasmo, sembrano aver bocciato il progetto figurerebbero Mercedes-Benz e Audi, ma anche Volvo, Polestar e Renault, che si stanno gradualmente defilando.

Se così fosse, si tratterebbe di un vero e proprio passo indietro rispetto all’annuncio del 2022 in cui Apple aveva comunicato la collaborazione con 14 case automobilistiche per l’implementazione di CarPlay Ultra, includendo proprio i marchi sopra citati.

A differenza del CarPlay tradizionale, CarPlay Ultra è pensato per gestire completamente l’interfaccia digitale del veicolo, integrando informazioni sul veicolo come temperatura, velocità e livello del carburante, mostrandole accanto alle app dell’iPhone, per offrire – secondo Apple – “un’esperienza unificata e coerente su tutti gli schermi del conducente”.

Evidentemente, quello che non sta piacendo alle case automobilistiche è il troppo controllo che Apple prenderebbe sul veicolo.

In particolare, Mercedes-Benz, che già in passato aveva espresso reticenze nel cedere il controllo della plancia ad Apple, non è l’unica a mostrarsi cauta. Anche altri marchi premium hanno deciso di non adottare il nuovo sistema, preoccupati di perdere il controllo sulla loro esperienza software proprietaria e sulle entrate generate dai servizi digitali integrati nei veicoli.

Un dirigente di Renault, impegnato nello sviluppo di un’auto altamente digitalizzata insieme a Google e Qualcomm, ha chiaramente riferito ad Apple di non tentare di interferire con i sistemi proprietari della casa automobilistica.

Per quanto riguarda gli altri marchi citati nella lista originaria del 2022, Jaguar Land Rover ha affermato di essere ancora in fase di valutazione, mentre Ford, Nissan e Infiniti non hanno fornito aggiornamenti in merito all’implementazione futura.

BMW, che non figurava tra i partner iniziali, ha fatto sapere che integrerà il CarPlay classico nel nuovo design dei suoi veicoli, ma non CarPlay Ultra. Ed ancora, Audi ha spiegato che intende offrire ai conducenti un’esperienza digitale “personalizzata e fluida” e, pur continuando a supportare il CarPlay standard, non adotterà la nuova versione.

Tutto ciò accade nonostante il successo del CarPlay tradizionale, che – secondo Apple – è presente nel 98% delle nuove auto vendute negli Stati Uniti e viene utilizzato oltre 600 milioni di volte al giorno.

Chi è favorevole a CarPlay Ultra

Ad oggi, Aston Martin è l’unico produttore ad aver effettivamente introdotto CarPlay Ultra su veicoli di serie. Hyundai, insieme ai marchi affiliati Kia e Genesis, continua a sostenere il progetto, mentre Porsche ha confermato il supporto futuro. Tuttavia, altri nomi precedentemente annunciati, come Ford e Nissan, non hanno fornito ulteriori aggiornamenti.

Apple, da parte sua, ha rassicurato che nuove collaborazioni sono in arrivo, spiegando che sta lavorando attivamente con le case automobilistiche per integrare al meglio l’esperienza di iPhone con quella di guida, anche se questo tipo di progetto richiede tempo.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito. Su questa pagina trovata tutte le notizie, recensioni e tutorial su Carplay.