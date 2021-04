BRA.VO M Vortice, la ventilazione controllata personale anche con Homekit e Alexa

Vortice ha presentato al pubblico virtuale di MCE il suo sistema di ventilazione controllata BRA.VO M pensato per singoli ambienti e coordinabile con altre stanze. Grazie alla connettività WiFi di casa si integra perfettamente con i principali dispositivi e accessori della Smart Home.

Il sistema BRA.VO è pienamente integrabile con Apple HomeKit ed è in grado di funzionare con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa. La App BRA.VO, disponibile sia per dispositivi Android che su iPhone, è lo strumento semplice ed intuitivo per configurare il proprio sistema domoticaouna volta installati i prodotti ed è in grado di configurare al suo interno i dispositivi Netatmo a maggior supporto del monitoraggio preciso e costante della qualità dell’aria in interni.

Il sistema BRA.VO è composto da un aspiratore centrifugo, in versione da parete (BRA.VO Qe) e da incasso (BRA.VO Qi) e di un dispositivo di ventilazione meccanica smart con recupero di calore (BRA.VO M), indispensabile nelle abitazioni di nuova costruzione in classe A, nei piccoli interventi di ristrutturazione per aumentare la classe energetica dell’edificio e negli ambienti con problemi di umidità da condensa.

BRA.VO M è adatto all’installazione in soggiorno, in studio, in camera da letto e nella cameretta dei bambini: il dispositivo espelle l’aria viziata dalla stanza e grazie al sistema di ricambio d’aria ne preleva di nuova dall’esterno, la filtra e la carica dell’energia trattenuta dal flusso dell’aria estratta.

Queste le caratteristiche principali

Ventila costantemente la stanza, estrae l’aria viziata e la sostituisce con aria di rinnovo filtrata, recuperando fino al 90% dell’energia contenuta nell’aria di casa. E’ ideale per stanze fino a 25mq

Grazie ai sensori di Umidità Relativa e di VOC, monitora costantemente la qualità dell’aria nella stanza e modula il proprio funzionamento per garantire sempre il giusto benessere a chi vive la casa.

Grazie all’Internet of Things e all’integrazione di servizi cloud, monitora anche l’inquinamento esterno e capisce da solo quando è il caso di interrompere il ricambio d’aria

È compatibile con Apple HomeKit, si può comandare con gli assistenti vocali di Amazon e Google

Tre modalità di funzionamento: ricambio d’aria con recupero di calore, estrazione d’aria e immissione d’aria

Sensori integrati: qualità dell’aria (VOC), umidità relativa, temperatura

Il pannello frontale retroilluminato fornisce indicazioni sulla presenza di eventuali inquinanti nell’aria

Motoventilatore EC (Brushless) a basso consumo

Cinque velocità che corrispondono ad altrettante portate d’aria: da 9 a 41 m3/h

Scambiatore di calore ad accumulo di energia realizzato in materiale ceramico ad alta efficienza

Involucro in materiale isolante ad alta resistenza meccanica (Polipropilene espanso)

Diametro nominale del foro nella parete da 160 mm

Corpo prodotto a vista realizzato in polimero plastico estetico autoestinguente (ABS V0)

Combinato con altri BRA.VO M e con BRA.VO Q in altre stanze crea un sistema distribuito per la ventilazione efficiente della casa

Il costo al pubblico è di 499 Euro Iva compresa ed è ovviamente inquadrabile nei prodotti che usufruiscono di recupero fiscale per ristrutturazioni 50% e 110% (intervento trainato).

E’ disponibile anche su Amazon partendo da questo link.

