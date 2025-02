In brevetto Apple una tastiera che può essere usata anche in modalità touch

Pubblicità

A inizio febbraio Apple ha registrato un brevetto in Europa nel quale descrive una tastiera fisica che consente di sfruttare due metodi di input: una classica “modalità digitazione” ma anche una “modalità tracciamento”, quest’ultima in grado di individuare automaticamente la posizione della mano e gesture quali il touch e lo swipe sulla tastiera fisica.

L’idea di Apple è sfruttare una o più fotocamere e con queste ultime individuare posizione e movimenti delle mani sulla tastiera fisica; ulteriori informazioni possono essere ricavate da altri sensori, inclusi sensori di profondità.

Lo riferisce il sito PatentlyApple spiegando che in alcuni esempi del brevetto si mostra la possibilità di attivare il tracking tenendo conto di determinate gesture, compreso capire se un particolare dito tocca o no la tastiera fisica, se la mano esegue degerminate gesture, ecc. In una delle figure allegate al brevetto si vede, ad esempio, un dito che scorre sulla barra spaziatrice usato per scrollare verso destra e sinistra il contenuto di una finestra sullo schermo. In un diverso disegno si vede l’utente che esegue la classica gesture dello zoom sui display ma eseguita sopra la tastiera.

L’ideatore principale del brevetto è Michele Stoppa, Senior Computer Vision Engineer di Apple, nome che appare in altri brevetti di Apple legati alle tastiere.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta ogni anno centinaia di brevetti, ma non sempre ciò che viene registrato presso il Patent & Trademark Office statunitese o l’EUIPO (l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale incaricato di gestire i marchi, i disegni e modelli dell’UE) si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, è possibile fare riferimento alla sezione dedicata di macitynet.