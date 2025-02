Micro telecamera per la videosorveglianza senza fili a solo 1 €

Pubblicità

Come si fa a tenere d’occhio la casa in maniera discreta se non quasi invisibile? Con diversi modi, rispondiamo. Uno di questi è usando la micro-telecamera che al momento potete comprare in offerta speciale, abbastanza piccola (è profonda 3,4 cm e ha un diametro di 4 cm) da poter essere nascosta facilmente in modo che passi inosservata.

Tra le caratteristiche che troviamo descritte sulla pagina di Aliexpress segnaliamo la presenza di una connessione Wi-Fi a 2.4 GHz che abilita il controllo remoto in tempo reale tramite un’app disponibile per iPhone, iPad che dispositivi Android.

Da qui diventa così possibile visualizzare ciò che accade nella zona monitorata in qualsiasi momento, direttamente dallo smartphone. Non solo si può vedere cosa succede, dicevamo, ma la microcamera è anche in grado di rilevare movimenti inviando una notifica tempestiva al dispositivo collegato.

C’è anche un microfono con cui poter monitorare l’audio in tempo reale. La qualità della ripresa HD è accompagnata da un obiettivo grandangolare capace quindi di offrire una visione più ampia e dettagliata dell’area monitorata, riducendo la possibilità di punti ciechi.

La microcamera pare sia dotata anche di 4 luci infrarossi che promettono una visione notturna fino a 10 metri di distanza anche quando l’ambiente è buio.

La registrazione viene poi riversata su una microSD in modo da archiviare le riprese e rivederle in un secondo momento. Facciamo infine notare che la telecamera può registrare anche mentre è in ricarica così da avere una sorveglianza continua e senza interruzioni.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Il prezzo d’acquisto può fornire un’indicazione utile per calibrare le aspettative sulle prestazioni di un prodotto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

