Quando i Bug vanno protetti, Google crea un sistema per trasportare insetti in sicurezza

Aziende come Apple, Google, Meta, ecc. registrano ogni anno brevetti di tutti i tipi, compresi sistemi che poco o nulla sembrano avere a che fare con le loro principali attività. Ne è la prova un brevetto di Google scovato presso il Patent Office statunitense che fa riferimento a un intricato sistema per trasportare e rilasciare in sicurezza insetti vivi, nell’ambito della Sterile insect technique (SIT), un sistema di controllo genetico degli insetti nocivi che prevede l’allevamento della specie da combattere, la sterilizzazione dei maschi e il loro rilascio nell’ambiente.

Il sito PatentlyApple spiega che il sistema consente di trasportare inseetti vivi (es. zanzare sterili) da impianti di allevamento al sito di rilascio, senza metterli in pericolo, uccidere per sbaglio, impedendo il rilascio accidentale, in stato quiescenza e in un ambiente compatto, assicurando la sopravvivenza.

Gli insetti sono tenuti al fresco con gas o aria o gas refrigerato per permettere loro di entrare in uno stato dormiente; possono essere a questo punto caricati usando dei dispensatori usando specifici contenitori per il trasporto. I contenitori sono posti in un vano a temperatura refrigerata in camere raffreddate per mantenere gli insetti in quiescenza.

Il trasportino per gli insetti è composto da due parti (bloccate con un meccanismo di rotazione per impedire l’apertura accidentale), e prevede aperture traspiranti per la circolazione dell’aria, imbottiture per ammortizzare gli urti durante carico e trasporto, meccanismo di movimentazione della superficie per assistenza nello scarico degli insetti senza nuocere.

Il brevetto prevede imballaggi per il trasporto e sistemi di controllo ambientale con scrubber ad anidride carbonica, generatore di ossigeno per mantenere condizioni di traspirazione, controlli per umidità e temperatura, contenitore a pressione per stabilizzare le condizioni interne durante il trasporto aereo o via terra.

Come sempre ricordiamo che Google, Apple, ecc. brevettano annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri.