OmniMarkz, tre utility per convertire file Illustrator, InDesign, XPress e PDF

OmniMarkz è una utility indipendente (non ha bisogno di altre applicazioni per funzionare) pensate per chi usa macOS: è una combinazione di tre utility di conversione di Markzware: QXPMarkz, IDMarkz e PDFMarkz.

È un prodotto utile per chi ha bisogno di visualizzare, creare report e/o convertire file QuarkXPress, InDesign, Illustrator e PDF. È possibile aprire e mostrare l’anteprima di file InDesign (.indd, .indt), QuarkXPress (.qxp, .qxd ) e PDF; si possono convertire questi file in formati differenti, principalmente tutti in formato IDML, senza per bisogno di disporre per forza di Adobe InDesign, QuarkXPress o Acrobat.

OmniMarkz (qui i dettagli) gestisce varie tipologie di file in input, permettendo di convertire documenti InDesign in QuarkXPress ma anche il contrario (da QuarkXPress in InDesign), file PDF in InDesign e file InDesign, QuarkXPress e PDF files in formato Affinity Publisher.

È possibile convertire file in formato IDML per QuarkXPress (QXP 2017 e seguente), InDesign (CS4 e seguenti) o Affinity Publisher (1.8 o versioni successive); è possibile gestire più file contemporaneamente, selezionare l’applicazione con la quale aprire i file convertiti, creare PDF con testi editabili (a meno che i testi integrati nei PDF non siano in realtà dei blocchi di immagini), si possono estrapolare testi dai file e salvarli come testo puro, RTF o HTML, esportare report in vari formati (HTML, JSON, RTF, TXT e XML), aggiungere note alle immagini, font e colori (elementi che saranno accodati ai report generati).

OmniMarkz costa 599$ nella versione con licenza perpetua oppure 389$ nella versione con abbonamento annuale. Una versione di prova permette di visualizzare in anteprima file InDesign, Illustrator, QuarkXPress e PDF ma senza funzionalità di esportazione. Il rwquisito minimo è macOS 10.13 High Sierra o superiore, una connessione internet e un display con risoluzione di almeno 1024×768 pixel.