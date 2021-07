L’adattatore Bticino che mette l’alimentatore USB nella presa Schuko a solo 3,99 €

Se volete mettere una alimentazione USB a parete potete perseguire diverse strade: la più semplice, in quanto non richiede alcun intervento sull’impianto elettrico (e di conseguenza neanche la capacità di saperlo fare o di dover ingaggiare un elettricista), prevede l’acquisto di un adattatore USB da semi-incasso a scomparsa come ad esempio il BTicino S3625DU.

Questo piccolo ma praticissimo alimentatore di fatto trasforma qualsiasi presa Schuko in una porta USB che sporge soltanto di pochi millimetri, quel tanto che basta per poterlo eventualmente rimuovere in un attimo e senza l’ausilio di particolari strumenti. Misura 4 x 4 x 4,4 centimetri, perciò è a misura delle prese tedesche che avete in casa, sia quelle a parete che quelle presenti nelle tradizionali ciabatte elettriche multipresa. Inoltre, pesando soltanto 20 grammi, potete eventualmente portarlo sempre con voi per infilarlo all’occorrenza nelle prese di uffici, alberghi e locali.

Quella che aggiunge è una presa di tipo USB-A, quindi la classica porta che da più di vent’anni utilizziamo per connettere periferiche elettroniche di ogni genere, dai mouse alle tastiere e più in generale ogni sorta di cavo dotato di questa spina. La potenza massima erogata è pari a 1.5 A quindi può il sistema di alimentazione incorporato in questo spazio così ridotto è sufficientemente potente per ricaricare uno smartphone oppure per alimentare una chiavetta TV come quella di Amazon.

Come dicevamo la sua forma permette di mettere una porta USB a parete con un alloggiamento millimetrico e coordinato con tutte le prese di tipo Schuko (Utilizza una spina di tipo 10A compatibile con tutte le prese 10A, 16A e P30), diventando un oggetto di design facente parte del punto presa a muro.

Oltre alla facilità di installazione e alla possibilità di rimuoverlo anche soltanto temporaneamente semplicemente estraendolo dalla presa afferrandolo con due dita, l’adattatore BTicino S3625DU è anche piuttosto economico: su Amazon infatti potete comprarlo spendendo 10,99 euro a pezzo. E in questo momento è in offerta a 3,99 €!