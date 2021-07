L’app Packr vi dice cosa mettere in valigia

Su App Store c’è perfino un’app che vi dice cosa dovete portare nel prossimo viaggio. Si chiama Packr e non è l’ennesimo sistema con cui potete tenere digitalmente organizzata la lista dele cose che dovete mettere in valigia: per questo potete infatti usare una qualsiasi applicazione che vi consente di digitare e salvare del testo (come ad esempio l’app Note nel caso di iPhone, iPad e Mac) o ancor meglio l’intramontabile duo carta-e-penna.

E’ invece uno strumento che si potrebbe consigliare agli eterni indecisi, o a chi non è assolutamente in grado di immedesimarsi nel viaggio che sta per affrontare e non è perciò in grado di immaginare di cosa potrebbe avere bisogno una volta arrivato a destinazione. L’app, sviluppata da Jeremie Leroy, complice anche il periodo di ferie in corso, è attualmente elencata al primo posto della categoria “Viaggi” ed ha raccolto un punteggio medio di 4,6 stelle su 5 su più di 3.000 valutazioni, a dimostrazione che probabilmente non solo piace, ma che è risultata effettivamente utile a chi l’ha già provata.

L’app in pratica è in grado di consigliare cosa mettere in valigia e cosa invece lasciare a casa imparando costantemente dalle abitudini dei viaggiatori. Chi intende usarla non deve far altro che avviarla e inserire tutte le informazioni sul viaggio a sua disposizione, inclusi quindi non solo la destinazione ma anche i giorni di vacanza e le attività che si intendono fare in loco. Queste informazioni vengono elaborate dal sistema che, in base alla durata del soggiorno, al clima previsto e alle attività pianificate, suggerisce una serie di articoli da portare con sé.

Perciò è valida sia per lunghi viaggi di piacere o di lavoro, ma anche per week-end fuori porta, campeggi e chi più ne ha più ne metta. L’obiettivo – come scrive lo sviluppatore su App Store – è accumulare “meno stress” possibile. «Ogni viaggio è diverso, ogni viaggiatore ha le sue abitudini: Packr impara da ciascuno dei tuoi viaggi a organizzare la lista di controllo e a regolare gli articoli in base ai tuoi viaggi precedenti. Non dimenticherai mai più quell’articolo!»

L’app Packr è gratuita e la trovate su App Store scaricabile in versione universale per iPhone e iPad. La versione attuale è la numero 1.12.3 e per poter essere installata richiede circa 40 MB di spazio di archiviazione e la versione 11 di iOS e iPadOS. E’ localizzata anche in lingua italiana e propone diversi pacchetti acquistabili a prezzi che oscillano tra 1,09 euro e 5,49 euro che consentono di espanderne alcune funzionalità. Dal punto di vista della privacy, raccoglie diversi dati come posizione, contenuti caricati, identificativi, di utilizzo e diagnosi dell’app.