Arriva su Prime Video “The Bad Guy”, una serie crime all’italiana

Presto su Amazon Prime Video una nuova serie tv crime all’italiana: “The Bad Guy”. Il gigante dello streaming ha annunciato l’inizio delle riprese e i nomi degli interpreti principali di questa produzione Indigo Film. La serie tv sarà disponibile sulla piattaforma di televisione in streaming di Amazon nel 2022.

Protagonista della serie tv sarà Luigi Lo Cascio (già interprete nei film “Il traditore”, “La meglio gioventù”, I cento passi”), mentre Claudia Pandolfi vestirà i panni della protagonista femminile Luvi.

Al centro della storia il pubblico ministero siciliano Nino Scotellaro, che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato.

