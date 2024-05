Il colore blu non dona all’OLED di iPad Pro, bug da riparare

Il nuovo Oled di iPad Pro è un fiore all’occhiello del nuovo iPad, al centro della presentazione della nuova generazione del tablet ma a quanto pare ci sono alcuni problemi (di gioventù?) nella riproduzione del colore.

Il problema viene notato da un sito americano secondo il quale nella riproduzione di contenuti HDR, si notano strani artefatti su alcune sfumature di blu.

“In un insieme di circostanze specifiche, alcune sfumature di blu, incluse le tonalità blu marino e indaco, appaiono spente nella riproduzione di contenuti HDR, al punto da apparire quasi bianche sullo schermo”, scrive iMore, spiegando che il modo migliore per individuarle è quello di guardare un personaggio che indossa una camicia con colorazione blu navy le pieghe sembrano in alcuni casi scintillare; in altri casi appaiono come delle macchie di inchiostro che si trasformano.

Il problema si noterebbe “in circostanze molto specifiche” e non è riproducibile sui display OLED di altri dispositivi come quello di iPhone 15 Pro. È un bug difficile da individuare nella maggior parte delle condizioni. Non è chiaro il perché si presenti ma Apple, interpellata da iMore, ha fatto sapere di essere a conoscenza del problema e che il problema verrà risolto con un aggiornamento.

Il nuovo iPad Pro ha una luminosità a tutto schermo di 1000 nit per i contenuti SDR e HDR, e 1600 nit di luminosità di picco per l’HDR.

Bug a parte che Apple risolverà con un aggiornamento, iMore riferisce che il display OLED dei nuovi iPad Pro è “una vera bellezza”. Sia il modello da 11″, sia quello da 13″, usano una tecnologia “tandem” che permette di regolare il colore e la luminanza di ciascun pixel a intervalli inferiori al millisecondo, per una precisione XDR senza precedenti. I punti di luce speculari nelle foto e nei video appaiono più luminosi, le zone in ombra e poco illuminate sono ancora più ricche di dettagli e quando si visualizzano immagini in movimento la risposta è ancora più fluida.

I primi benchmark confermano le prestazioni brillanti del processore M4.

I nuovi iPad Pro M4 e iPad Air M2 2024 sono in preordine su Amazon con consegna il primo giorno di disponibilità mercoledì 15 maggio.