iPad Pro M4, le prestazioni brillano nei primi test in rete

In rete cominciano ad apparire i primi test per misurare le prestazioni del nuovo iPad Pro M4: nei benchmark finora apparsi in rete emerge un notevole incremento rispetto ai modelli della generazione precedente e anche rispetto ad alcuni Mac M3.

Nel complesso i primi benchmark rilevano il notevole aumento delle prestazioni su praticamente ogni fronte, confermando un miglioramento fino a 1,5 volte come dichiarato da Apple. Questo anche se il balzo è più sostenuto per il calcolo CPU single core e multicore, mentre i miglioramenti ci sono, ma sono un po’ più contenuti nel comparto grafica GPU e nel calcolo AI gestito dai core Neural Processing Unit.

Nel test Geekbench nelle operazioni con un singolo core i risultati vanno da 3.707 fino a 3.810 punti, mentre nelle operazioni multi core si va da un minimo di 13.910 a 14.692 punti.

Rispetto al modello precedente con M2, che nello stesso test ottiene 2.590 in single core e 10.019 in multi core, si tratta di un incremento di 1,5 volte, esattamente come dichiarato da Apple. Lo stesso balzo di prestazioni CPU vale anche rispetto a MacBook Air M2 15 pollici.

Più contenuti invece i miglioramenti nel comparto GPU e AI. Nei primi test Geekbench nella gestione della grafica via Apple Metal il punteggio di iPad Pro M4 è di 53.792, mentre nello stesso test il modello precedente iPad Pro M2 registra 46.575 punti.

Infine il test che mette alla prova le funzioni AI del Neural Engine e le operazioni Core ML per l’apprendimento automatico segna 9.234 punti: se confermato iPad Pro M4 è il 10% più veloce nelle operazioni AI rispetto a MacBook Pro M3, ma viene comunque superato da MacBook Pro M3 Max che nei compiti AI sale fino a 11.080 punti.

Ricordiamo che i nuovi iPad Pro ed Air 2024 saranno disponibili dal 15 maggio: i test e le prove apparse in rete su Geekbench sono delle prime unità in mano a dipendenti Apple e giornalisti per le recensioni che saranno pubblicate la prossima settimana. Per valutare appieno le prestazioni reali e la conferma dei primi test occorre attendere la disponibilità in commercio.

I nuovi iPad Pro M4 e iPad Air M2 2024 sono in preordine su Amazon con consegna il primo giorno di disponibilità mercoledì 15 maggio.