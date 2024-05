NIU sbarca finalmente in Italia, nuove moto e prezzi al ribasso

Sebbene Niu sia un marchio già noto in Italia, uno dei primi ad essersi addentrato nel panorama degli scooter elettrici anche in Italia, fino ad oggi non esisteva un canale prime parti. Adesso, Niu sbarca finalmente nel nostro Paese, con una filiale italiana. Nell’occasione, oltre alla presentazione di nuovi modelli, c’è anche una gradita sorpresa sui prezzi.

La filiale italiana prenderà il nome di NIU Technologies Italy e avrà sede a Milano. Nell’occasione NIU porta finalmente in Italia le sue prime moto elettriche.

La prima della categoria è la RQi, che richiama le linee di una moto vera e propria, non già di uno scooter. Rai potrebbe equipararsi ad una moto da 300 cc, anche se effettivamente si posiziona nel segmento delle 125.

RQi offre e sprigiona una potenza di 7.500 W, con coppia di 450 Nm, che permette prestazioni piuttosto importanti, in grado di far raggiungere i 50 chilometri orari in meno di 3 secondi. La moto raggiunge i 110 km/h mentre l’autonomia dichiarata è fino a 100 km, grazie ai due pacchi batteria.

Quanto al listino, la moto ha un costo di 7.999 euro, che possono abbattersi grazie gli incentivi statali.

XQi 3

Altra moto presentata da Niu per l’occasione è XQi 3. In questo caso la potenza nominale è di 8000 W ed è una moto pensata per l’off road. Ha una coppia massima leggermente inferiore rispetto alla RQi, di 357 Nm, così come la velocità massima è decisamente inferiore, fino a 45 km/h per la versione Road. La velocità aumenta nella versione Wild, che può raggiungere i 75 km/h.

In questo caso l’autonomia scende a 90 km, come dichiarato dal produttore, così come il prezzo risulta inferiore, pari a 5.999 euro.

Prezzi al ribasso

Come già anticipato, l’attivo di Niu in Italia non porta con sé solo nuove moto, ma anche ribassi nei listini ufficiali. La serie NQi, MQi e UQi, oltre ai monopattini elettrici KQi, costeranno adesso il 15% in meno rispetto a prima. Evidente il motivo: Niu distribuisce adesso i propri prodotti tramite canali ufficiali, senza di fatto intermediari.