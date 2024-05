iPad Pro 2024, Amazon li ha tutti e li spedisce giovedì 15

Gli iPad Pro si possono già ordinare su Amazon e ricevere subito. Come sempre accade, visto che parliamo di un rivenditore autorizzato, il più grande negozio on line al mondo ha infatti esposto i nuovi tablet nelle sue vetrine, presentandoli come ordinabili quasi in contemporanea con Apple, sia nella versione da 11″ che nella versione da 12,9″.

Amazon offre tutte le versioni, incluse quelle con vetro nanotexture, e tutti i tagli di memoria di questi dispositivi che hanno stupito per livello di innovazione e qualità costruttiva tutti quelli che hanno potuto maneggiarli.

Le differenze rispetto ai modelli precedenti li abbiamo esposti in un articolo specifico. Ma in sintesi si distinguono dagli M2 per

Nuovo design più sottile (solo mezzo centimetro)

Display Ultra Retina XDR OLED da 11″ o 13″

CPU M4 fino a 10 core e GPU 10 core

Fotocamera frontale orizzontale da 12MP

Fotocamera posteriore da 12MP con flash True Tone

Compatibile con la nuova Apple Pencil Pro

Compatibile con la nuova Magic Keyboard cpn trackpad a feedback aptico

iPad Pro è la piattaforma idea per creativi e per tutti coloro che devono lavorare professionalmente su contenuti che prevedono potenze di calcolo elevate anche mentre sono in mobilità.

Per questo scopo diventano utili la Apple Pencil Pro che è pure prenotabile (149€) e l’accennata nuova tastiera realizzata parzialmente in alluminio e con un livello di qualità paragonabile a quello di una tastiera di un notebook. Anche le tastiere si possono prenotare sia nella versione per iPad Pro 11″ che nella versione per iPad Pro 13″ (attenzione ad acquistare quella italiana).

È possibile anche preordinare le Smart Cover che proteggono lo schermo ed accendono e spengono il dispositivo; anche qui abbiamo, in vari colori, la versione per iPad Pro 11″ e iPad Pro 13″; benché in questo momento non ci sia una data specifica di disponibilità, è molto probabile che arrivino assieme ai nuovi iPad.

Ricordiamo che come accaduto in passato per nuovi prodotti Apple, Amazon spedirà gli iPad giovedì 15, quando li riceverà materialmente nel suo magazzino. Dovrebbero arrivare a chi li acquista tra sabato e lunedì a seconda della località.

Il consiglio, se vi interessano i nuovi modelli, è quello di acquistare subito. È accaduto in passato che Amazon possa esaurire le scorte previste prima del momento di disponibilità. Se temete che, come già successo, Amazon possa abbassare i prezzi per qualche offerta speciale, non dovete preoccuparvi: il prezzo cui pagherete i dispositivi sarà quello del giorno della spedizione, grazie alla clausola: prezzo minimo garantito.

Ecco il listino dei modelli da 11″ in versione Wi-Fi o Wi-fi + Cellular.

iPad Pro M4 2024 da 11″ – Wi-Fi

iPad Pro M4 2024 da 11″ – Wi-Fi + Cellular

Questo è il listino dei modelli da 13″ in versione Wi-Fi o Wi-fi + Cellular.

iPad Pro M4 2024 da 13″ – Wi-Fi

iPad Pro M4 2024 da 13″ – Wi-Fi + Cellular

Apple Pencil Pro

