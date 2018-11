Buon anniversario Topolino, iTunes festeggia con una selezione di film

Quattro film classici per festeggiare Mickey Mouse sono stati messi a disposizione a prezzo scontato su iTunes nella sezione Buon anniversario Topolino.

Quattro film classici per festeggiare Mickey Mouse sono stati messi a disposizione a prezzo scontato su iTunes nella sezione Buon anniversario Topolino. Topolino, icona unica al mondo marchiata Disney, compie 90 anni nel 2018: la sua prima apparizione è stata nel cartoon “Steamboat Willie” del 18 novembre al 1928. Per festeggiare l’anniversario di Topolino, anche Apple e Beats si sono attivati, con cuffie speciali dedicate a Mickey Mouse, e le celebrazioni del topolino più simpatico del mondo non sono mancate e molte sono ancora in programma.

Il primo dei film scelti dalla redazione di iTunes per festeggiare l’anniversario di Topolino è il classico dei classici Disney, Fantasia. Dal 1940 Fantasia appassiona generazioni di spettatori di tutte le età e su iTunes è disponibile nella versione originale integralmente restaurata e rimasterizzata in digitale. In questo lungometraggio d’animazione, la musica dei più grandi compositori è la vera protagonista, diventa colore e armonia, lasciando spazio a Topolino nei panni dell’Apprendista stregone, fatine, fiocchi di neve danzanti, ippopotami in tuta, immagini di incredibile bellezza. Il film perfetto per far volare l’immaginazione, Fantasia, si può acquistare su iTunes a 4,99 euro.

Bongo e i tre avventurieri – 9° classico realizzato da Walt Disney – è l’unico film in cui è possibile vedere insieme Topolino, Paperino, Pippo e il Grillo Parlante. Disponibile su iTunes è la versione interamente restaurata nel 2002, due storie indimenticabili magicamente riportate in vita dal Grillo Parlante. Il film si può acquistare su iTunes a 4,99 euro o noleggiare a 3,99 euro.

Nel documentario Walt Disney e l’Italia: una storia d’amore protagonista non è Topolino, ma il suo papà, Walt Disney. Walt Disney e l’Italia: una storia d’amore è il documentario che illustra il rapporto tra Walt Disney e il nostro paese, una storia con imperdibili testimonianze che faranno rivivere momenti indimenticabili della vita e delle opere creative di Walt Disney. Walt Disney e l’Italia: una storia d’amore si può acquistare a 4,99 euro su iTunes oppure si può noleggiare a 3,99 euro.

Fantasia 2000 è il secondo titolo Disney dedicato alla musica e alle immagini di grandissima bellezza. Il 38° classico Disney è, proprio come il primo Fantasia, una sintonia di immagini in un grande capolavoro animato, ma realizzato da una nuova generazione di animatori. Sullo schermo scorrono immagini straordinarie: dal balletto dei fenicotteri rosa alle balena volanti, fino al ritorno di Topolino in L’Apprendista Stregone. Fantasia 2000 si può acquistare sullo Store a 4,99 euro.