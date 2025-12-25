Facebook Twitter Youtube

Buone Feste 2025

Di Settimio Perlini
Auguri ai nostri lettori, a quelli occasionali e a quelli affezionati che ci seguono da poco e quelli che da ormai 30 anni si affacciano su queste pagine, si informano, discutono e ci aiutano a conoscere e far conoscere le novità e le storie della tecnologia e ci spingono a continuare il nostro lavoro.

Auguri alle amiche e agli amici che lavorano negli uffici stampa e nelle agenzie di pubbliche relazioni delle e per le aziende che seguiamo ogni giorno e che ci supportano nel nostro lavoro di ogni giorno: in un panorama tecnologico in continua evoluzione, caratterizzato da ritmi sempre più rapidi e da una quantità crescente di informazioni, il vostro ruolo è essenziale per garantire chiarezza, affidabilità e accesso diretto alle fonti. 

Auguri ai colleghi che incontriamo in giro per il mondo negli eventi e negli eventi tech e a tutti quelli che lavorano in questo mondo sempre più competitivo e complicato!

L’augurio ancora una volta è quello di trovare un momento di riposo, di incontro e di riflessione per terminare l’anno nel migliore dei modi e di ripartire con più forza e determinazione nel prossimo con nuove sfide e nuove idee.

Buone Feste!

