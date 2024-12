Accessori iMac, le dieci migliori idee per l’all-in-one Apple

Pubblicità

Si è sliti pensare che accessori e periferiche esterne siano indicati solo per notebook e Macbook. Non è così. Anche per iMac è disponibile una vasta selezione di accessori e Macitynet ha selezionato i più interessanti, reperibili nei negozi Apple, negli APR e in rete su Amazon o direttamente sullo store online di Apple.

Ecco dieci accessori iMac per completare la dotazione dell’All In One Apple. Utili per le versioni con processore M1, M2, M3 ed M4 e schermo da 24″ dal 2021 in avanti ma in molti casi utili anche per i vecchi modelli.

Lo Slim Dock per iMac 24″ è un accessorio progettato per ampliare le funzionalità e lo spazio di archiviazione del vostro iMac in modo semplice ed elegante. Compatibile esclusivamente con iMac a partire dalla serie M1 2021, include porte USB-C e USB-A ad alta velocità, lettori per schede micro/SD e un case integrato per SSD M.2 NVMe e SATA. Questo permette di trasferire dati, eseguire backup e connettere periferiche con facilità. Grazie al design in alluminio disponibile in argento o blu, lo Slim Dock si integra perfettamente con l’estetica del tuo iMac, rendendo la tua postazione di lavoro moderna e funzionale.

Altro hub meno costoso è quello PULWTOP. E’ sempre multiporta e compatibile con iMac 24″, progettato per semplificare l’accesso alle porte anche su Studio Display 27″. Offre 6 opzioni di connessione: due porte USB-A 2.0, una USB-A e una USB-C da 10 Gbps, oltre a lettori per schede SD e TF, consentendo di collegare più dispositivi contemporaneamente.

Le porte USB Gen2 garantiscono velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, ideale per file di grandi dimensioni, mentre i lettori di schede supportano velocità fino a 104 MB/s.

Ancora un hub dello stesso brand, ma con una forma che si adatta perfettamente al piedistallo dello schermo. La docking station all-in-one è progettata per integrarsi perfettamente con l’iMac M1/M3 da 24 pollici, combinando eleganza e funzionalità con un design sottile e compatto.

Offre un hub USB-C multifunzionale con porte USB-C e USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps), due USB-A 2.0, lettori di schede SD/TF e supporto per M.2 SSD (NVMe/SATA) fino a 2TB.

Ideale per espandere lo spazio di archiviazione, garantisce velocità di trasferimento elevate: fino a 10 Gbps per USB-C e 150 MB/s per lettori di schede. Compatibile con iMac 24″ e altri dispositivi USB-C con supporto per il trasferimento dati, è un accessorio essenziale per ottimizzare la postazione.

Se volete qualcosa di più piccolo ed anche di più economico, ecco un hub differente. Sanho Hyper HD34A6 propone funzioni di in-1, compatibile con iMac 24″. Propone 5 porte, di cui 4 USB a e due USB C. La particolarità sta nel fatto che le mascherine frontali possono essere cambiate, per adattare il colore dell’hub a quello del vostro iMac.

Chiunque abbia un iMac e proviene dall’uso di un MacBook Apple non potrà che desiderare il Magic Trackpad. Si tratta di un trackpad wireless, ricaricabile e che supporta tutti i gesti Multi-Touch, integrando la tecnologia Force Touch.

Il compagno ideale per gestire al meglio, con semplicità e velocità, l’intera interfaccia macOS. Propone sensori di pressione sotto la superficie che rilevano l’intensità del tocco, offrendo un controllo più preciso e una gamma di funzioni avanzate sempre a portata di mano.

Un accessorio che costa davvero poco, ma che vale certamente tanto. Per evitare che si annidi polvere nella tastiera, e per conservarla, sempre al meglio, ecco una pratica cover.

Questa protezione per tastiera è compatibile esclusivamente con le tastiere iMac Magic con Touch ID (A2449) e tasto di blocco (A2450) rilasciate nel 2021 e 2023 con chip M1/M3 e layout europeo. Progettata per la versione UE con il tasto “Invio” a forma di “7”.

Realizzata in TPU ultra sottile (0,15 mm), è resistente, trasparente e non compromette la retroilluminazione della tastiera, mantenendo un tocco naturale. Offre protezione da acqua, polvere e macchie, prolungando la durata della tastiera.

Just Mobile AluDisc è un piedistallo rotante dall’aspetto fortemente minimalista, creato appositamente per iMac e Thunderbolt Display. E’ formato da un unico pezzo di alluminio di alta qualità con una base rotonda AluDisc che fluttua su cuscinetti a sfera interni in modo da ruotare facilmente a 360 gradi. Ideale se si desidera mostrare lo schermo o istantaneamente modificare il proprio spazio di lavoro. Su Amazon si acquista direttamente da qui.

Ancora un altro interessante supporto portaoggetti HiRise, realizzato per sollevare iMac o monitor Apple, così da poter utilizzare il dispositivo in modo più comodo. HiRise Pro ha un ripiano di metallo interno, che funge da supporto e che a sua volta permette di regolare l’altezza del Mac in sei posizioni diverse.

Il supporto è inoltre dotato di un comparto portaoggetti nascosto dove poter conservare o nascondere hard drive, cavi e perché no, il portafoglio, le chiavi, l’iPod o qualsiasi altro oggetto non si voglia mantenere a portata di mano.

HiRise Pro è stato realizzato per supportare tutti i modelli di iMac e di Display Apple forniti di un supporto a forma di “L”, incluso lo schermo Thunderbolt e iMac da 24″. Alla base del supporto, per evitare graffi o segni sulla scrivania, è presente una serie di cuscinetti in teflon.

E’ disponibile anche su Amazon questo indirizzo.

Copertura antipolvere progettata per iMac (24 pollici), realizzata in poliestere idrorepellente con bordi cuciti, lavabile e resistente. Sottile e leggera, si piega facilmente per una comoda conservazione i qualsiasi cassetto.

Include una custodia separata per mouse, tastiera e cavi. E’ compatibile anche con altri modelli da 24 pollici, come HP Pavilion All-in-One, Acer Aspire C24 e Lenovo IdeaCentre AIO 3.

Su Amazon si acquista da qui.

Semplice, ma geniale: un cassetto per tenere in ordine la scrivania. Il design compatto si adatta perfettamente all’iMac 24″, offrendo un’integrazione elegante e davvero minimale. Il cassetto integrato consente di riporre i propri accessori, mantenendo la scrivania in ordine.

Il bordo scanalato garantisce una protezione sicura per l’iMac, mentre l’uscita posteriore semplifica la gestione dei cavi, assicurando praticità e pulizia.

