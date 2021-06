Solo oggi: buono da dieci euro da spendere durante il Prime Day: come ottenerlo

Siete pronti al Prime Day? Se siete in attesa di fare “click” per approfittare della grande due giorni di sconti che scatterà il 21 e il 22 giugno, allora dovreste essere interessati anche ad approfittare dell’opportunità di avere un buono sconto da dieci euro da spendere in quella occasione. La promozione che scade oggi coinvolge le centinaia di migliaia di prodotti e marchi di piccole e medie imprese italiane che vendono su Amazon.

Come funziona? È semplice: a partire da oggi lunedì 7 giugno fino a domenica 20 giugno, i clienti che spenderanno 10€ in prodotti e marchi di piccole e medie imprese su Amazon inclusi gli articoli delle vetrine Amazon Made in Italy, Handmade e Launchpad, riceveranno un buono promozionale di 10€ da utilizzare durante il Prime Day. Questa promozione è interamente finanziata da Amazon per mettere in contatto PMI locali con i clienti.

La promozione era stata lanciata lo scorso anno, ma quest’anno si espande moltissimo grazie all’aumento degli operatori che si sono affacciati su questa vetrina. Quest’anno, oltre 300.000 partner di vendita a livello globale sono infatti inclusi nella promozione “Spendi 10€, ricevi 10€” – più del doppio rispetto ai partner di vendita inclusi lo scorso anno – dando ai clienti l’opportunità di supportarle ancora di più le piccole e medie imprese attraverso i loro acquisti.

I prodotti come detto sono tantissimi. Per il nostro pubblico probabilmente i più interessanti sono quelli che si trovano nella sezione elettronica di Launchpad. Parliamo di dispositivi sviluppati da start up italiane. Ma c’è molto da valutare anche nelle tantissime altre vetrine sia di Launchpad che fuori da qui. Ad esempio provate a guardare le vetrine Fai Da Te, Elettronica, Informatica o Illuminazione

La promozione funziona molto semplicemente. Sempre come si legge nella pagina della promozione prima di tutto si deve essere iscritti ad Amazon Prime e acquistare da oggi fino al 20 un prodotto della vetrina Piccole e Medie imprese Italiane. Poi, dopo aver effettuato un acquisto da almeno dieci euro che sia idoneo per l’ottenimento del coupon, Amazon invierà un’email contenente tutte le informazioni necessarie per fare richiesta del buono promozionale all’interno del Prime Rewards Center. Il Buono Promozionale deve essere richiesto nel prima o durante il Prime Day e, una volta ricevuto, lo sconto di 10 euro sarà automaticamente applicato agli acquisti idonei effettuati durante Prime Day.

Ricordiamo che il Buono Promozionale può essere utilizzato solo durante il Prime Day, cioè dalle 00:01 del 21 Giugno 2021 alle ore 23:59 del 22 Giugno 2021 e che non potrà essere utilizzato per acquistare buoni regalo Amazon, prodotti digitali, libri (sia fisici che in formato e-books), latte artificiale per neonati e bambini e non può essere applicato su tasse e costi di iscrizione, spese di spedizione e consegna, costo di confezioni/scatole regalo e sugli ordini Prime Now. Ogni cliente può ricevere un solo buono promozionale da poter utilizzare una sola volta; il buono è viene applicato al check-out 1-Click e ci possono essere tasse e spese di spedizione sul prezzo complessivo dei prodotti. Nel caso in cui l’utente faccia il reso di uno dei prodotti acquistati tramite il buono, quest’ultimo non potrà essere nè rimborsabile nè riutilizzabile.

Potete seguire tutte le migliori offerte del Prime Day e quelle che ci condurranno ai due giorni speciali su queste sezioni di Macitynet: Offerte, Prime Day e sul nostro canale telegram dedicato alle offerte.

L’offerta scade oggi