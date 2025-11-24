Facebook Twitter Youtube

BuyTec inaugura il Black Friday del ricondizionato nel nuovo outlet di Brunello

Di Settimio Perlini
BuyTec annuncia il primo “Black Friday del ricondizionato” nel suo store fisico di Brunello (Varese). L’iniziativa, che ha preso il via dal 24 novembre e terminerà il 1° dicembre 2025, include una settimana di promozioni dedicate a chi cerca dispositivi rigenerati a prezzi più accessibili. Le offerte saranno disponibili anche online con sconti dichiarati fino al 35%.

Offerte in negozio e sul sito

Nel punto vendita di Brunello i clienti potranno acquistare laptop, tablet e accessori per PC ricondizionati con formule promozionali specifiche. Tra gli esempi indicati dall’azienda: comprando due computer, il prodotto meno caro costerà 50 euro; acquistando un computer insieme a un accessorio (come monitor o docking station), il secondo articolo sarà proposto a 5 euro.

Per chi preferisce lo shopping a distanza, BuyTec estende le promozioni anche all’e-commerce: sull’acquisto di almeno due prodotti ricondizionati è previsto uno sconto fisso del 35% e la spedizione gratuita in Europa.

Aperture straordinarie per il periodo natalizio

Oltre alla settimana del Black Friday, BuyTec comunica anche alcune aperture speciali dell’outlet nelle settimane successive, con l’obiettivo di favorire l’accesso alle offerte e intercettare gli acquisti per i regali di Natale. Il negozio, in Via Campo dei Fiori 5 a Brunello (VA), sarà aperto:

  • Sabato 29 novembre, dalle 10:00 alle 18:00

  • Sabato 6 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00

  • Sabato 13 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00

  • Sabato 20 dicembre, dalle 10:00 alle 18:00

Ricondizionato “Made in Italy” e garanzie

BuyTec sottolinea che i dispositivi vengono rigenerati interamente in Italia da tecnici specializzati che seguono tutte le fasi del processo, dalla selezione alla logistica. I prodotti sono coperti da 12 mesi di garanzia e 30 giorni di prova, condizioni con cui l’azienda mira a rafforzare la fiducia verso l’acquisto di tecnologia ricondizionata.

Chi è BuyTec e il legame con Elmec

BuyTec nasce nel 2013 come spin-off di Elmec Informatica e propone dispositivi ricondizionati di fascia professionale (portatili, desktop, smartphone e tablet). L’azienda sostiene di voler diffondere la cultura del ricondizionato di qualità, con un modello orientato a riuso e circolarità, e con logistica gestita anche tramite imballaggi riciclati.

Elmec Informatica, gruppo da cui BuyTec deriva, opera come Managed Services Provider per le aziende: conta oltre 900 dipendenti, di cui circa 650 tecnici, e dichiara un fatturato di circa 200 milioni di euro.

Per ulteriori dettagli sulle promozioni e sui prodotti disponibili, l’azienda rimanda al sito buytec.it.

