Quanto spendono i tifosi italiani per seguire il calcio in TV

Il campionato di Serie A è ripartito e molti tifosi sono alle prese con la sottoscrizione dell’abbonamento TV per seguire la propria squadra di calcio del cuore in streaming dal divano di casa: ma quanto spenderanno quest’anno i supporter italiani?

Il sito Facile.it ha analizzato i prezzi dell’offerta Pay TV calcolando che per la stagione 2025/2026 i tifosi dovranno mettere a budget almeno 710 euro per guardare da casa il campionato di Serie A e la Champions League. Per chi opta per l’abbonamento mensile, anziché quello annuale, invece, il costo può arrivare fino a 960 euro nei dodici mesi.

La brutta notizia è che, rispetto allo scorso anno, i prezzi sono saliti; l’aumento è stato di circa il 7% per l’abbonamento mensile, del 10% per quello annuale. Nonostante i rincari, il costo è più basso rispetto a quello richiesto in altri Paesi europei. In Spagna, ad esempio, per seguire in TV la propria squadra del cuore occorrono, tra campionato e coppe europee, quasi 1.400 euro.

Le squadre italiane…

Il prezzo per seguire il calcio in TV varia a seconda delle competizioni in cui è coinvolta la propria squadra e, quindi, delle piattaforme a cui è necessario abbonarsi. Se ci si accontenta del campionato di Serie A, sono sufficienti 540 euro se si sceglie l’abbonamento mensile, oppure 420 euro se si opta per quello annuale.

«L’abbonamento annuale è in generale la soluzione più semplice per risparmiare e quella consigliata a chi è sicuro di voler seguire le competizioni calcistiche fino alla fine, indipendentemente dall’andamento della propria squadra del cuore», spiega la ricerca. «L’abbonamento mensile, invece, seppur più costoso nei 12 mesi, garantisce una maggior flessibilità e dà la possibilità di smettere di rinnovarlo in qualsiasi momento. In ogni caso, il consiglio è di confrontare le offerte degli operatoti così da identificare gli abbinamenti più adatti alle proprie esigenze».

…e quelle europee

Come se la passano i tifosi europei? Analizzando i prezzi degli abbonamenti TV applicati in Francia, Germania, Spagna e Inghilterra, si scopre che siamo tra i più fortunati del continente.

I meno fortunati sono i tifosi spagnoli che, per seguire in TV LaLiga e le coppe europee di questa stagione sportiva dovranno spendere, per un abbonamento annuale, quasi 1.400 euro, poco meno del doppio rispetto agli italiani. Unico vantaggio per la Spagna è che è necessario un solo abbonamento per seguire tutte le competizioni, mentre da noi bisogna abbonarsi a più piattaforme.

Spendono di più dei tifosi italiani anche quelli inglesi, che per guardare da casa la Premier League e le competizioni europee devono mettere a budget poco più di 900 euro per un abbonamento annuale, mentre in Germania per guardare campionato e coppe servono 864 euro.

I più fortunati sono i francesi; seguire il campionato Ligue 1 e le coppe europee da casa costa appena 600 euro con un abbonamento annuale. Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.