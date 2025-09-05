Per tenersi Elon Musk Tesla sfodera il compenso più alto della storia

Elon Musk non ha ricevuto compensi da Tesla dal 2018, salvo una iniezione di circa 30 miliardi di dollari approvata in agosto, ma per fare in modo che l’imprenditore rimanga alla guida della società e per incentivarlo, Tesla ha presentato il pacchetto retributivo più grande della storia degli Stati Uniti e, di conseguenza, del mondo.

Stiamo parlando di un valore totale di circa 900 – 1.000 miliardi di dollari in azioni Tesla, come risulta dai documenti depositati nelle scorse dalla società. Si tratta di una proposta che il Consiglio di Amministrazione, guidato dalla presidentessa Robyn Denholm e dalla direttrice Kathleen Wilson-Thompson, sottoporrà per approvazione al voto degli azionisti nel mese di novembre.

Tesla potrebbe comprare una quota in xAI

Sempre per il mese di novembre il piano prevede anche il voto per l’acquisizione di una partecipazione di Tesla nella società xAI di Elon Musk che gestisce sia X – Twitter che i progetti di Intelligenza Artificiale.

Interessante rilevare che il pacchetto proposto per Musk da mille miliardi di dollari equivale grossomodo al valore attuale dell’intera società. Se sarà approvato, l’imprenditore dovrà raggiungere entro 10 anni una serie di 12 obiettivi ambiziosi che gli permetteranno di incassare il compenso suddiviso in 12 tranche.

Tesla moltiplicata per otto

Perché ciò accada, nell’arco di 10 anni il valore di Tesla deve aumentare dagli attuali mille miliardi a 8,5 trilioni di dollari. L’impresa è tutt’altro che semplice: a confronto oggi la società che vale di più al mondo è Nvidia a circa 4,2 trilioni di dollari, seguita da Microsoft a 3,8 trilioni e Apple a 3,6. In pratica per raggiungere gli obiettivi Tesla deve crescere quasi otto volte rispetto al valore attuale, e più che raddoppiare Nvidia.

Prodotti e obiettivi

Oltre agli obiettivi finanziari il piano retributivo presentato prevede anche altri traguardi, inclusi quelli di prodotto. Per esempio Musk potrà ricevere uno dei 12 pacchetti azionari se la società arriverà a produrre cumulativamente 20 milioni di veicoli, un altro pacchetto quando ci sarà una flotta circolante di un milione di Robotaxi, un altro pacchetto anche quando arriverà a costruire un milione di robot umanoidi. Un’altra tranche ancora quando si raggiungeranno 10 milioni di abbonamenti attivi per la guida autonoma Full Self Driving FSD.

Il primo dei 12 pacchetti azionari è di due miliardi di dollari: l’importo aumenta di 500 milioni di dollari a ogni tranche, per arrivare agli ultimi due pacchetti rispettivamente da 7,5 miliardi e 8,5 miliardi. Tra gli obiettivi per aggiudicarsi una delle ultime due e più cospicue tranche Elon Musk dovrà fare in modo che insieme al consiglio venga creato un quadro per la successione a lungo termine per la posizione di CEO – amministratore delegato.

Retribuzione storica per un piano grandioso

Che i piani di Tesla e Musk siano grandiosi è noto fin dalla fondazione della società, ma la scala dell’impresa sembra destinata a crescere ulteriormente, come dimostra Master Plan 4 presentato negli scorsi giorni.

