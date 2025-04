SBS Stazione di ricarica wireless 2in1 a soli 9,99 €

Pubblicità Sei stanco dei cavi aggrovigliati e delle prese occupate? La SBS Stazione di ricarica Wireless 2in1 è soluzione ideale specie oggi quando potete comprarla a solo 9,99 €, la metà del suo prezzo originale e uno dei prezzi migliori che abbiamo mai visto per un prodotto di questo tipo. Le sue caratteristiche sono quesye Dual Charge : Questa stazione ti permette di ricaricare due dispositivi contemporaneamente senza l’uso di cavi. La superficie magnetica attrae e fissa il tuo smartphone, mentre la base piatta è perfetta per alimentare la basetta degli auricolari o un secondo dispositivo.

Ricarica Rapida 15W : Collegando la stazione a una fonte di energia tramite il cavo USB-A – USB-C incluso, la base magnetica eroga fino a 15 Watt complessivi , garantendo una ricarica veloce ed efficiente per i tuoi dispositivi. Per un iPhone la massima prestazione sarà 7,5W

Porta di uscita USB-C: permette di connettere anche un dispositivo esterno

Compatibilità Universale : Progettata per essere compatibile con tutti gli smartphone e dispositivi che supportano la ricarica wireless, inclusi gli iPhone con tecnologia MagSafe e vari modelli Android.​

Design Minimalista: Con un’asta in metallo e una finitura bianca elegante, questa stazione occupa poco spazio e si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia a casa che in ufficio.​Sicurezza Garantita: Dotata di sistemi di protezione contro cortocircuiti e surriscaldamenti, assicura una ricarica sicura e affidabile per tutti i tuoi dispositivi. In definitiva, nonostante questo non sia un caricabatterie di ultima generazione, quelli compatibili con lo standard Qi2, si tratta comunque di un prodotto significativo perchè permette di ricaricare due accessori in una sola volta, ha un design molto interessante utile anche per vedere serie TV o per videochiamate. ed è compatibile con una vasta gamma di prodotti. Il caricabatterie wireless costava al lancio 19,99 €. Oggi costa solo 9,99 euro. È uno dei prezzi più bassi che abbiamo visto per un prodotto di questo tipo.

Offerte Speciali Ultimo giorno, iPhone 14 256 GB a solo 699,99€, il 19% meno di iPhone 16e Su Amazon torna in sconto e va al minimo di sempre l'iPhone 14 nel taglio da 256 GB. Lo pagate 699,99 €, il 19% meno di un iPhone 16e

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.