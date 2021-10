Caricabatterie Apple Watch USB-C già in sconto su Amazon a 30,99€ (invece che 35€)

Su Amazon arriva il nuovo caricabatterie USB-C per Apple Watch ed è già a prezzo scontato: 30,99 euro invece di 35 euro.

Questo accessorio è stato rilasciato con il lancio di Apple Watch 7. È indispensabile per ricaricare il nuovo smartwatch ad alta velocità (da 0 al 100% in solo un’ora); in assenza di essere Apple Watch 7 si ricarica alla stessa velocità dei precedenti modelli. Nello stesso tempo usare questo caricabatterie con vecchi Apple Watch (da Apple Watch 6 in giù) non dà particolari benefici. L’acquisto resta però consigliato anche a chi non ha comprato l’ultimo modello questo perchè, come detto, ha un connettore USB-C.

Perchè è presto detto. Attualmente tutti i computer Apple hanno compiuto la transizione da USB-A ad USB-C; in più se si vuole ricaricare un iPhone o un iPad ad alta velocità è richiesta una porta USB-C. In termini pratici i caricabatterie USB-A stanno rapidamente diventano obsoleti nell’ecosistema della Mela. Avere un caricabatterie USB-C per ricaricare Apple Watch aiuta quindi a semplificare lo scenario. Questo avviene certamente nel corso di un viaggio ma anche in casa. Comprando il nuovo caricabatterie USB-C per Apple Watch, infatti non sarà più necessario ricorrere a due differenti caricabatterie per ripristinare velocemente la batteria di un iPhone e quella dello smart watch.

In aggiunta a questo si segnala che il caricabatterie per Apple Watch con spina USB-C è realizzato con un guscio in alluminio. In precedenza era realizzato invece in plastica.

In termini pratici questo accessorio utile a tante persone. Chi ha un Apple Watch 7 e vuole un caricabatterie di riserva originale e che sicuramente ricarica a velocità massima il proprio smart watch (in circolazione per ora non ci sono altri caricabatterie che offrono questa garanzia) ma anche a chi vuole avere un caricabatterie di nuova generazione per ricarica un precedente Apple Watch con più comodità e flessibilità

Apple vende il caricabatterie USB-C per Apple Watch a 35 euro. Amazon lo presenta con uno sconto interessante: 30,99 euro.