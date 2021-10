In un brevetto di Apple riferimento al MacBook Pro con il notch

Da alcuni giorni circola una indiscrezione secondo la quale Apple presenterà MacBook Pro con il notch – la rientranza presente tipicamente nella parte alta degli iPhone più recenti e altri smartphone top di gamma – in altre parole l’ormai nota tacca al centro in alto del display che integra alcuni sensori e la fotocamera frontale.

Il sito Macrumors non conferma l’indiscrezione ma fa notare che Apple ha in passato effettivamente previsto questa possibilità in un brevetto depositato presso il patent office statunitense. In un brevetto del 2019 intitolato “Display per Dispositivo Elettronico con Area Attiva Estesa”, si descrive – tra le altre cose – un laptop con uno schermo rettangolare e due “regioni estese” tra lo schermo e il bordo inattivo superiore, in cui “la prima e la seconda estesa regione rettangolare si trovano su fronti opposti alla videocamera”. In particolare, descrive il brevetto, “la prima e la seconda delle estese regioni rettangolari mostra icone su uno sfondo nero, mentre la regione rettangolare principale mostra una immagine rettangolare”.

Di un presunto display di MacBook con il notch è emersa anche una foto sul social network cinese Weibo. Il presunto notch che si vede nella foto integrerebbe una webcam, un microfono e un sensore True Tone. Non è chiaro se le immagini facciano riferimento a qualcosa di reale o è solo una presa in giro per chi è alla ricerca di notizie sui nuovi MacBook. Ad ogni modo mancano ormai poche ore all’evento di Apple e sapremo finalmente quali saranno le novità e se gli eventuali MacBook Pro presentati integreranno o no la famosa “tacca”…

Dei nuovi portatili è già emersa la risoluzione video pari a 3.024 x 1.964 pixel per il modello da 14” e di 3.456 x 2.234 pixel per quello da 16”. Come rileva un utente Reddit, segnalato da MacRumors, sottraendo lo spessore di 74 pixel del noch dalla risoluzione verticale dei due MacBook Pro 2021 si ottiene rispettivamente 3.024 x 1890 pixel e di 346 x 2.160 pixel, il che equivale a un display in formato 16:10, lo stesso impiegato da Apple nei MacBook.

Nell’evento Apple Unleashed di lunedì 18 ottonbre è attesa la presentazione dei nuovi portatili: come sempre macitynet seguirà l’evento con la trascrizione in diretta in italiano di tutte le novità in arrivo.