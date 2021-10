La borsa in pelle con l’impronta digitale è in offerta a 54 euro

Le impronte digitali sono ormai diventate uno dei sistemi di accesso più sicuri e veloci per gli smartphone. C’è, allora, chi ha deciso di applicare questa tecnologia ad una semplice borsa, per renderla un po’ più sicura e tenere il contenuto lontano da occhi indiscreti. Al momento è in offerta a questo indirizzo a poco più di 50 euro.

All’apparenza si tratta di una normale borsetta, di piccole dimensioni, che misura esattamente 245 x 60 x 145 millimetri. Un borsello, dunque, adatto sia per uomo, che per donna, e che permetterà nel quotidiano di trasportare tutti gli oggetti d’uso comune, come chiavi, portafogli, occhiali, e chi più ne ha più ne metta. Pesa circa 310 grammi, e all’apparenza non sembra avere nulla di strano.

Un dettaglio, però, avvicina questa borsetta ad un accessorio smart. Sull’estremità verso la quale si chiude la zip, è presente un piccolo meccanismo, quasi invisibile, che chiude la borsa in modo ancor più sicuro, e che permette di aprirla soltanto se viene riconosciuta l’impronta digitale del suo proprietario. Già, la zip si aggancia a questo marchingegno, e verrà rilasciato soltanto dopo la scansione dell’impronta.

Si tratta di un metodo che metterà al sicuro il contenuto della borsa da eventuali occhi indiscreti. Di certo, nel caso di furto il contenuto non sarà al riparo da eventuali forzature, ma di certo un amico o un parente un po’ invasivo non potrà ficcare il naso nella vostra roba, neppure se gli lasciate davanti agli occhi la borsetta. Dovrebbe distruggerla per controllarne il contenuto.

La borsa, peraltro, è anche in materiale pregiato, interamente in pelle, di colore nero, quindi elegante, in grado di adattarsi anche per serate più eleganti. Naturalmente, per il corretto funzionamento dell’impronta si basa su una batteria integrata da 120 mAh, che assicura un numero davvero alto di aperture e chiusure, e richiederà di essere caricata davvero di rado.

Il produttore dichiara riconoscimento dell’impronta e apertura in meno di un secondo, con una percentuale di errore nell’identificazione della vostra impronta inferiore all’1%, e con una possibilità che accetti impronte sbagliate inferiore allo 0.002%.

Permette di memorizzare fino a 10 impronte digitali, così da poterla prestare a qualcuno senza dover rimuovere la vostra impronta.

Al momento si acquista in offerta a questo indirizzo dove costa meno di 54 euro.