Caricabatterie Wireless magnetico Anker 2 in 1 in offerta

Per chi disponesse di un iPhone con MagSafe ecco l’accessorio di ricarica ideale: Anker 623 MagGo 2-in-1. Si tratta di una stazione che permette di ricaricare iPhone magneticamente, insieme ad AirPods. Lo trovate in offerta direttamente a questo indirizzo con un codice sconto da ottenere direttamente sulla pagina del venditore.

Abbiamo recensito questa particolare stazione di ricarica magnetica a questo indirizzo. Si tratta di un caricabatterie wireless di estrema qualità, lanciato a novembre 2021 e che fa parte della nuova collezione MagGo di Anker.

Anker 623 è una stazione di ricarica piccola e compatta progettata pertenere ben saldo iPhone 12 o iPhone 13, e per ricaricarlo contemporaneamente ad un paio di auricolari wireless compatibili con lo standard di ricarica Qi. Ha una forma cilindrica ed è piuttosto pesante per le sue dimensioni, in grado di mantenere certamente la posizione su una scrivania, o un comodino, così da non doversi preoccupare che il peso dell’iPhone lo faccia rovesciare.

La parte superiore magnetica è semovente, ed è quella dove l’iPhone si aggancia magneticamente. Può ruotare fino a un angolo di 60 gradi grazie a una cerniera metallica, così da poter mantenere l’iPhone in un’ottima posizione durante la carica, così da poter continuare ad utilizzarlo, con la camera Face ID rivolta all’utente, pronta per lo sblocco. Peraltro, una volta capovolta la parte superiore, verrà scoperta la superficie della parte bassa, dove adagiare AirPods o altri auricolari con ricarica wireless, che saranno caricati dalla stessa dock, anche contemporaneamente all’iPhone.

Il magnete presente sulla testa rotante di questa stazione è decisamente forte. Se utilizzate il vostro iPhone senza custodia non vi sarà pericolo che possa scivolare accidentalmente. La velocità di ricarica con questa stazione Anker 623 è limitata fino a 7,5 W per iPhone 12 e iPhone 13, mentre la ricarica massima per AirPods e altri auricolari wireless compatibili è di 5 w.

Potete acquistarlo in offerta lampo direttamente a questo indirizzo. Non dimenticatevi di cliccare sul codice sconto che trovate sulla stessa pagina del venditore per ottenere uno sconto di 5 euro.