Recensione Anker 623 MagGo, la stazione di ricarica magnetica per iPhone in lattina

Da quando Apple ha aggiunto MagSafe all’iPhone 12, riportandolo su iPhone 13 e, certamente, in arrivo sui prossimi iPhone 14, i produttori di accessori hanno fatto a gara per la realizzazione di periferiche magnetiche. In effetti a ragione, perché si tratta di una delle funzionalità più utilizzate e apprezzate dall’utenza. In questo settore non poteva naturalmente mancare Anker, uno dei brand più noti quando si tratta di accessori per i dispositivi della Mela, con un buon rapporto qualità prezzo. Oggi in prova Il caricatore magnetico della serie MagGo, noto come Anker 623.

Anker ha esordito sul mercato degli accessori magnetici con la PowerCore Magnetic 5K l’anno scorso, da noi testata a questo indirizzo, ancora oggi un valido alleato per chi dispone di un iPhone 12, o seguenti modelli. Qualche tempo fa, Anker ha ampliato il suo ventaglio di periferiche magnetiche, lanciando la collezione MagGo, che tra gli altri include questa stazione di ricarica 623.

Contenuto della confezione

All’interno della confezione, oltre alla stazione di ricarica è disponibile anche un adattatore da 20 W e un cavo da 1,5 metri da utilizzare naturalmente con la dock principale. si tratta di una scelta particolarmente apprezzabile, perché fornisce all’utente tutto il necessario per sfruttare al massimo la velocità di ricarica della dock, senza dover acquistare separatamente cavi o prese da muro.

Il cavo è disponibile nella stessa tonalità di colore della dock, così da abbinarsi perfettamente nel caso in cui si vedesse sulla scrivania o sul comodino, mentre la presa da muro, che nella maggior parte dei casi sarà nascosta, è di colore bianco.

Come è fatto

Anker 623 MagGo 2-in-1 Magnetic Wireless Charging Station è stato lanciato a novembre 2021 e fa parte della nuova collezione MagGo di Anker. È disponibile in quattro colori: grigio, bianco, celeste e viola.

Anker 623 è, così, una stazione di ricarica piccola e compatta progettata pertenere ben saldo iPhone 12 o iPhone 13, e per ricaricarlo contemporaneamente ad un paio di auricolari wireless compatibili. Ha una forma cilindrica ed è piuttosto pesante per le sue dimensioni, in grado di mantenere certamente la posizione su una scrivania, o un comodino, così da non doversi preoccupare che il peso dell’iPhone lo faccia rovesciare.

La parte superiore magnetica è semovente, ed è quella dove l’iPhone si aggancia magneticamente. Può ruotare fino a un angolo di 60 gradi grazie a una cerniera metallica, così da poter mantenere l’iPhone in un’ottima posizione durante la carica, così da poter continuare ad utilizzarlo, con la camera Face ID rivolta all’utente, pronta per lo sblocco. Peraltro, una volta capovolta la parte superiore, verrà scoperta la superficie della parte bassa, dove adagiare AirPods o altri auricolari con ricarica wireless, che saranno caricati dalla stessa dock, anche contemporaneamente all’iPhone.

La stazione do ricarica wireless magnetica 2 in 1 Anker 623 MagGo, è dotata di una finitura soft-touch e di una base antiscivolo per tenerla in posizione sulla scrivania o sul comodino. La parte inferiore della stazione di ricarica ha anche un LED circolare che indica lo stato di ricarica e che si accende quando l’iPhone è in carica. Non solo, il LED è progettato per non disturbare il sonno, quindi si accende per mostrare che l’iPhone si sta caricando, ma si spegnerà dopo tre secondi.

Il magnete presente sulla testa rotante di questa stazione è decisamente forte. Se utilizzate il vostro iPhone senza custodia non vi sarà pericolo che possa scivolare accidentalmente. Allo stesso modo, se utilizzate una custodia MagSafe ufficiale, non vi sarà alcun pericolo che possa cadere. Al contrario, non consigliamo l’utilizzo con cover che non dispongono di magnete: in questo caso la forza attraente sarà molto debole, e la minima vibrazione rischierà rifar scivolare il device.

Come funziona

La velocità di ricarica con questa stazione Anker 623 è limitata fino a 7,5 W per iPhone 12 e iPhone 13, mentre la ricarica massima per AirPods e altri auricolari wireless compatibili è di 5 w.

I dispositivi Max, quindi più grandi, potrebbero risultare troppo ingombranti per questa base, che comunque riesce a mantenerli in posizione. Per correttezza, però, ci sentiamo di consigliarla per lo più a chi dispone di un iPhone 12 o 13, di dimensioni massime fino a 6,1 pollici.

Inoltre, ricordiamo che è necessario utilizzare l’adattatore di alimentazione incluso in confezione, o altro adattatore a parete, per il corretto funzionamento. Questo vuol dire che se si prova a collegarlo al MacBook o a un hub USB-C, potrebbe non funzionare se non ha una porta PD, come quella inclusa in confezione.

A livelli di tempistiche nella ricarica è tutto nella norma: l’adattatore PD incluso in confezione, in uno con la ricarica fino a 7,5 W, consente tempi di ricarica standard, che ormai siamo abituati a conoscere, e che purtroppo sono davvero lunghi. Nello specifico, durante le nostre prove siamo riusciti a ricaricare un iPhone 12 mini dal 20% al 50% in appena 27 minuti.

Le cose, però, iniziano a peggiorare per il restante 50%: infatti, per raggiungere il 67% abbiamo dovuto aspettare altri 30 minuti, mentre per superare il 90% abbiamo atteso un’ora e 50 minuti in totale.

A livello estetico è sicuramente ben fatta, così come a livello costruttivo si presenta benissimo: solido e robusto, sembra quasi un monoblocco, e anche la cerniera che consente alla testa di ruotare risulta essere particolarmente solida.

Quello che può spaventare è il prezzo di listino, di 69 euro. Questo perché si tratta di un accessorio specifico per iPhone, che non consigliamo assolutamente a chi dispone di un terminale Android. Inoltre, può caricare AirPods o altri case di auricolari wireless, ma non Apple Watch.

A sua discolpa, però, notiamo che il valore della confezione è piuttosto congruo se si considera che è presente il cavo USB-C – Lightning, insieme ad una presa da muro PD di ridotte dimensioni: questi due ultimi accessori, acquistati separatamente, potrebbero anche valere oltre 30 euro.

Conclusioni

Questa dock Anker 623 è una soluzione davvero ottimale per chi ricerca dimensioni compatte, e non necessità di ricariche alla massima velocità possibile, ossia 15 W. Inoltre, potrebbe risultare stretta per chi ha un Apple Watch e vorrebbe ricaricarlo in contemporanea con iPhone.

Dalla sua, oltre alle dimensioni compatte, ha anche un design davvero curato, e un corpo solido e robusto. Per chi vuole portarlo in viaggio risulta essere una soluzione versatile ed efficiente, ma anche l’utilizzo da scrivania risulta molto comodo per via della testa regolabile, che permette di ricaricarlo con un angolo di visione che rende l’iPhone pienamente utilizzabile.

PRO

Esteticamente valido

Solido e robusto

Adattatore PD e cavo USB-C Lightning inclusi in confezione

Compatto e facile da trasportare

iPhone utilizzabile durante la ricarica

LED poco invasivo, adatto per uso notturno

CONTRO

Non costa poco

Non carica Apple Watch

Ricarica fino a 7,5W, non 15W

La dock Anker 623 è disponibile su Amazon in diverse colorazioni con un prezzo di listino di 69,99 euro.