Caricatore USB-C da 65W, con una o due porte, in sconto a partire da 25,59 euro

Se avete bisogno di un eccellente caricatore USB-C perché volete viaggiare leggeri o semplicemente perché vi fa comodo averne uno di scorta, approfittate dello sconto del 20% attivo grazie alla casella “coupon” disponibile su due soluzioni di Ugreen.

Si chiamano Ugreen 70817 e Ugreen 70867, esteticamente sono identici così come la potenza offerta e le dimensioni (14,5 x 10,5 x 4 centimetri circa) sono le stesse. A cambiare è il peso, 35 grammi per il primo e 270 grammi per il secondo, perché diversa è anche la configurazione di porte a disposizione dell’utente.

Sul primo, leggermente più economico dell’altro, è presente una sola porta USB-C mentre sul secondo di prese USB-C ce ne sono due. Entrambi erogano 65W ed offrono sia supporto alla tecnologia Quick Charge 4.0 che alla Power Delivery 3.0. Mentre sul primo i 65W vengono erogati dall’unica porta USB-C disponibile, il secondo è in grado di erogare 65W da un’unica presa quando è collegato un solo dispositivo oppure, se ne vengono ricaricati due insieme, la presa principale spinge fino a 45W mentre la seconda va a 18W.

Questo significa che entrambi sono in grado di ricaricare un computer portatile alla massima potenza (per farci capire, un MacBook 13″ viene ricaricato da 0% a 100% in appena due ore) ma col secondo è eventualmente possibile ricaricare anche un iPhone alla massima velocità supportata dai modelli attualmente esistenti.

65W sono ottimi per i MacBook Pro 16″ e 15″ più esigenti in fatto di potenza mentre 45W sono più che sufficienti per ricaricare a piena potenza anche un MacBook Air 13″ di ultima generazione.

A rendere particolarmente interessanti questi due caricatori è la tecnologia con cui sono costruiti. Utilizzano infatti la più recente GaN (nitruro di gallio), alla quale sappiamo che Apple è particolarmente interessata tanto che potrebbe già lanciare un caricatore simile entro la fine del 2021. Il motivo è semplice: rispetto al silicio, questa nuova combinazione di elementi consente di gestire meglio il calore, quindi richiede l’suo di un minor numero di componenti – principalmente, mancano proprio i dissipatori di calore – con conseguente risparmio negli ingombri, pur mantenendo potenza e prestazioni ad alto livello.

Chiaramente entrambi i caricatori di Ugreen in offerta sono dotati di tutti i sistemi di protezione richiesti dalle normative di sicurezza, compresi quindi quelli per proteggere alimentatore e dispositivi collegati da sovratensione, sovracorrente e cortocircuito.

Costruiti in policarbonato all’esterno, Ugreen 70817, dotato di una sola porta USB-C, costa 31,99 euro ma con lo sconto lo pagate 25,59 euro spedizione inclusa.

Ugreen 70867 viene invece venduto a 39,99 euro ma con la promozione in corso si compra a 31,99 euro spedizione compresa.

Per attivare lo sconto è sufficiente spuntare la casella Applica coupon 20% prima di aggiungerli al carrello.