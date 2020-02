Apple lavora a un alimentatore GaN super compatto e leggero

Gli alimentatori GaN realizzati con nitruro di gallio sono molto più piccoli, leggeri e anche molto più efficienti di quelli costruiti con tecnologia tradizionale (ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo): Apple starebbe lavorando su un alimentatore GaN che potrebbe arrivare già entro quest’anno. Oltre a ridurre sensibilmente ingombri e peso, potrebbe essere in grado di ricaricare più dispositivi in contemporanea, regolando in automatico la potenza in base al dispositivo collegato.

Alcuni report indicano che si tratterebbe di un alimentatore GaN da 65W con porta USB C e anche ricarica rapida, ma non è chiaro se questi dettagli e specifiche tecniche si riferiscono all’accessorio Apple oppure a un alimentatore di un altro costruttore, più precisamente di Xiaomi.

Questo perché in realtà il report originale, che proviene da IT Home, oltre a indicare i lavori in corso all’interno di Apple per un alimentatore GaN, rivela piani simili per diversi altri big e marchi noti dell’elettronica di consumo, tra cui vengono citati Samsung, Huawei, Xiaomi e anche Oppo.

Nel momento in cui scriviamo non è possibile stabilire l’attendibilità dell’anticipazione. In ogni caso, tenendo conto dei numerosi e consistenti vantaggi dei nuovi alimentatori GaN rispetto a quelli tradizionali, non sorprende che Apple e altri marchi importanti stiano lavorando per proporne uno a listino ai propri clienti.

Anzi, risulta persino strano che Apple e i marchi sopra citati non si siano mossi in precedenza, visto che in commercio sono già disponibili alcuni modelli proposti da alcuni noti e apprezzati costruttori di accessori (molti sono già disponibili anche da questa pagina di Amazon), tra cui segnaliamo Anker, Aukey, Mu, RAVPower. Segnaliamo anche l’italiana Eggtronic con Sirius 65W: il caricabatterie per laptop da 65 W più piccolo al mondo progettato per ridurre dimensioni e peso rispetto a tutti gli altri adattatori standard

Cinque volte più piccolo, è l’adattatore USB Power Delivery da 65 W più piccolo e leggero sul mercato: sulle novità in arrivo da Eggtronic, incluso un alimentatore GaN da 118W rimandiamo al nostro reportage sui prodotti Eggtronic dal CES 2020.

Degli alimentatori GaN, come funzionano e anche dei consigli su quale modello scegliere (per iPhone, iPad, MacBook e altri dispositivi) abbiamo parlato estesamente in questo articolo.