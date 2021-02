Anker PowerCore Magnetic 5K è la batteria che si attacca agli iPhone 12

Apple è in ritardo per la sua batteria MagSafe progettata su misura per gli iPhone 12, così Anker riesce ad arrivare sul mercato prima di Cupertino con Anker PowerCore Magnetic 5K, mostrata in anteprima al CES 2021 a gennaio. Si tratta di una batteria esterna compatibile con la tecnologia MagSafe di Apple: si applica al retro di tutti i modelli di iPhone 12 tramite aggancio magnetico per la ricarica senza fili.

Occorre però rilevare che pur essendo compatibile con MagSafe non è un accessorio certificato, per questa ragione la potenza massima della ricarica wireless arriva solo a 5W e non a 15W come invece possibile con gli accessori certificati.

Il costruttore dichiara che grazie a questa batteria esterna da 5.000 mAh è possibile ricaricare completamente iPhone 12 mini, mentre con iPhone 12 e iPhone 12 Pro si può partire da un terminale completamente scarico (0%) per arrivare fino al 95%, infine se usata con iPhone 12 Pro Max completamente scarico si arriva fino al 75%.

Anker PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank, questo il nome completo dell’accessorio, può essere applicata al retro di tutti gli iPhone 12 e ricaricarli anche quando lo smartphone è protetto da una cover compatibile MagSafe. È dotata di indicatori LED che mostrano la carica residua della batteria e di una porta USB-C che può essere utilizzata sia per ricaricare altri accessori e dispositivi tramite cavo, sia per ricaricare la batteria stessa.

Anker PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank è indicata con spedizioni a partire dal 3 marzo al prezzo di 39,99 dollari su Amazon negli USA, circa 33 euro: nel momento in cui scriviamo non sono ancora noti prezzo e disponibilità per l’Italia, in ogni caso numerosi prodotti Anker sono disponibili anche da questa pagina di Amazon, così molto probabilmente lo sarà anche la nuova PowerCore 5K.

Macitynet tornerà a parlare di questo interessante accessorio per iPhone 12 non appena ci saranno novità al riguardo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Anker sono disponibili da questa pagina, invece per tutti gli accessori dedicati a iPhone si parte da qui. Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 è riassunto in questo approfndimento pagina di macitynet.