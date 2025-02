Con Carlinkit 3 Mini tagliate il filo al CarPlay a meno di 30 €

Pubblicità

Assomiglia alla custodia degli AirPods, ma Carlinkit 3 Mini si occupa di tutt’altra roba: in una frase, vi taglia virtualmente il cavo del CarPlay, trasformando così uno scomodo impianto via cavo in uno che si usa in maniera molto più intuitiva beneficiando degli svariati vantaggi delle tecnologie wireless.

Esteticamente, dicevamo, può essere facilmente scambiato con la custodia degli AirPods: sebbene più piccolo (misura circa 4,5 x 4,5 x 1,6 centimetri), presenta una scocca di colore bianco, con angoli fortemente stondati.

Metterlo all’opera è semplicissimo: basta collegarlo alla presa USB 2.0 della macchina e connettere l’iPhone alla rete Bluetooth emessa dal dispositivo. Nel giro di 7-14 secondi (le tempistiche differiscono in base al tipo di automobile e al modello del telefono in uso) il sistema CarPlay sarà attivo e funzionante, senza tuttavia dover collegare iPhone all’impianto via cavo.

Questo significa che la prossima volta che salirete in auto vi basterà lasciare il Bluetooth del telefono attivo, accendere il veicolo e cominciare ad usare l’impianto CarPlay nel giro di pochi secondi dalla partenza. Il tutto senza dover fare niente, lasciando magari il telefono nella tasca del cappotto o nello zaino.

In base a quanto si apprende dalla scheda tecnica, è compatibile con il 98% delle automobili in circolazione – tra cui i veicoli di Audi, Mercedes Benz, Porsche, Wolkswagen, Hyundai, Honda, Nissan, Ford, Lexus, Renault, Peugeot, Toyota, Skoda e Jeep.

Inoltre per farlo funzionare è necessario che su iPhone sia installata almeno iOS 10.

Tenete presente che, una volta collegato, questo adattatore non fa altro che eliminare la necessità del collegamento via cavo, senza cioè interferire con le funzioni normalmente esistenti. Di conseguenza se già erano disponibili i controlli al volante, questi continueranno a funzionare anche col Carlinkit. Non solo: permette anche di interagire col CarPlay tramite comandi vocali richiamando Siri attraverso il caratteristico comando “Hey Siri”.

L’unica cosa che non funzionerà è la trasmissione in streaming dei contenuti video. Per quelli, se li usavate già da prima, dovrete continuare a collegare il telefono tramite cavo. E ovviamente non funziona per Android Auto.

Dove comprare

Questo prodotto costa 37 € e lo potete comprare anche su Amazon. Al momento proprio qui è in corso una offerta lampo che vi permette di risparmiare 8 €.

