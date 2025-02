Hackerato in poche ore il sito DOGE.gov voluto da Elon Musk

Pubblicità

DOGE è l’acronimo di Department Of Government Efficiency, organizzazione nata su iniziativa della seconda amministrazione Trump e guidata da Elon Musk con l’obiettivo dichiarato di ridurre gli sprechi e le spese federali nonché snellire le regolamentazioni e il sistema burocratico statunitense.

Il sito dedicato, Doge.gov, voluto da Elon Musk e messo in piedi da una squadra di persone a vario titolo legatea quest’ultimo (provenienti ad esempio da SpaceX o altre aziende dell’imprenditore), si è dimostrato da subito poco efficiente e non altezza di standard di sicurezza minimi che avrebbero dovuto essere rispettati.

Il sito Doge.gov è stato hackerato probabilmente per la fretta ma anche per palesi incompetenze del team che lo ha creato, non tenendo conto di principi basilari per la protezione di un sito web.

Sul sito sono apparsi i messaggi «Questo è uno scherzo di un sito .gov» («This is a joke of a .gov site») e «Questi “esperti” hanno lasciato aperto il loro database – roro» («THESE “EXPERTS” LEFT THEIR DATABASE OPEN – roro», facendo capire che era possibile accedere in LETTURA e SCRITTURA al database interno, come conferma 404media.co, che avrebbe parlato con gli autori dei due messaggi (che ovviamente hanno voluto rimanere nell’anonimato: dopo tutto, hanno ottenuto accesso in modo fraudolento a un sito governativo, reato perseguibile negli Stati Uniti).

Il sito “incriminato” a quanto pare è stato creato con il servizio cloudflare Pages (per la crezione di portali partendo da modelli) e ospitato su Cloudflare e non (come tutti gli altri siti governativi) su server di proprietà del governo, e prima che le falle fossero riparate permetteva di accedere allegramente al database interno in balia di chiunque volesse modificarlo.

