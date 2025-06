CarPlay con iOS 26 potrà riprodurre video, ma a precise condizioni

Con iOS 26 arriverà una nuova funzione che consente agli utenti di proiettare video via AirPlay sullo schermo dell’auto, a patto che il veicolo sia fermo.

La novità è rilevante. Per anni, Apple ha difeso il suo CarPlay da ogni elemento che potesse rappresentare un fattore di distrazione visiva: niente video, niente browser, niente app che potessero distrarre alla guida. L’annuncio del cambio di rotta compare in un capitoletto dedicato a CarPlay per iOS 26 sul sito per sviluppatori Apple aggiornato dopo a WWDC.

Qui si parla di un’estensione delle attuali capacità di AirPlay: sarà possibile trasmettere contenuti video da iPhone al display centrale dell’auto, ma solo quando il veicolo è parcheggiato. La riproduzione, specifica Apple, si interromperà automaticamente appena si torna in marcia.

È importante notare che non si tratta di un’app YouTube su CarPlay, ma di una funzione integrata nel sistema, gestita attraverso AirPlay. Una scelta utile per mantenere un controllo rigoroso sull’esperienza e sulla sicurezza. In altre parole, Apple apre una finestra sull’intrattenimento, ma si assicura che resti ben chiusa durante la guida.

Questa impostazione limita il numero di vetture che potranno sfruttare la novità. Per poter usare AirPlay video su CarPlay sarà infatti necessario che il sistema infotainment dell’auto supporti esplicitamente questa nuova modalità.

La concorrenza: Android Auto fa sul serio

La mossa Apple pare una risposta diretta a quella di Google, che si è già mossa prima e con più decisione. Come raccontato su queste pagine, Android Auto introdurrà applicazioni video, browser web e giochi nelle versioni future del sistema, sempre con il vincolo che siano usabili solo a veicolo fermo.

La strategia di Google è più articolata e meno restrittiva: non solo mirroring, ma integrazione nativa con servizi come YouTube e Netflix, almeno per i modelli con Android integrato.

Addio ai dispositivi alternativi?

Per ora, quindi, la maggior parte degli automobilisti interessati a guardare video sull’infotainment dell’auto dovrà continuare a rivolgersi al mercato dei dispositivi alternativi. Si tratta dei ben noti AI Box, adattatori USB e dongle Android che emulano un sistema operativo mobile e permettono di aggirare i limiti imposti da Apple.

Non sono soluzioni perfette: la compatibilità non è sempre garantita, gli aggiornamenti possono creare problemi, e l’affidabilità non è quella di un’integrazione nativa. Ma nella pratica, funzionano su quasi tutte le auto con CarPlay cablato o wireless, e restano – ad oggi – l’unica opzione realmente universale per chi vuole accedere a video, browser e streaming direttamente dal cruscotto.

Apple ha iniziato a muoversi, ma per la maggior parte degli utenti, il futuro dell’intrattenimento in auto passa ancora (e forse per un bel po’) da dispositivi non ufficiali.