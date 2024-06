Tutto quel che dovete sapere su Carplay in dieci mosse

Pubblicità

Carplay è un termine entrato nella nostra quotidianità. Difficile che un utilizzatore anche superficiale di iPhone non ne abbia mai sentito parlare e che non sa che che cosa sia questa funzione sia. Ma ci sono tante cose che si possono dire di CarPlay, in particolare cose da mettere in ordine. E altre che non tutti se non pochi sanno ma che sono utili per sfruttare al meglio questa tecnologia che aiuta a usare con maggior sicurezza l’iPhone in auto.

Abbiamo detto che tutti o quasi conoscono CarPlay. Ma forse all’inizio di un articolo come questo vale la pena di dire in poche parole, giusto per chiarirci, che cosa è CarPlay.

1 – Che cosa è CarPlay?

Di base CarPlay non è altro che una parte del sistema di intrattenimento e informazione di un’autovettura gestito dall’iPhone. Quando questo viene collegato (via cavo o wireless, come diremo dopo) all’automobile, alcune delle applicazioni installate nel telefono appaiono sullo schermo integrato nel cruscotto e si possono utilizzare attraverso di esso o i comandi dell’autovettura.

In pratica parliamo di una estensione di iPhone dentro al cruscotto di un’autovettura, un omologo di Android Auto e da non confondersi con sistemi operativi integrati nell’auto vettura come potrebbe essere Android Automotive.

2 – A cosa serve CarPlay?

CarPlay, di base è quindi un sistema per controllare l’iPhone senza toccare l’iPhone. Può essere usato per fare telefonate, accedendo alla propria rubrica, ascoltare musica, ottenere indicazioni alla guida, ascoltare e mandare messaggi. In pratica tutto quello che per cui sarebbe utile un telefono mentre si è alla guida senza mettere a rischio la nostra sicurezza.

Il telefono resta infatti escluso dall’utilizzo diretto e tutti i controlli sono semplificati e a portata di di mano. Non tutte le applicazioni, quindi, possono essere usate con CarPlay. Saranno lo sviluppatore ed Apple a decidere quali funzionano su CarPlay, nel momento in cui le riterranno utili a questo scopo.

3 – Quali autovetture hanno CarPlay?

Inizialmente CarPlay ha avuto difficoltà a decollare. I primi ad adottarlo sono stati alcuni brand di lusso. Su tutti Ferrari con la sua FF, poi Volvo e Mercedes. Oggi praticamente tutte le automobili in vendita, anche le utilitarie hanno CarPlay.

Notevole eccezione è Tesla che offre un sistema di infotainment di bordo totalmente proprietario e con abbonamento mensile.

Se avete qualche dubbio potete comunque sempre consultare la lista, sempre aggiornata, di Apple con oltre 800 modelli di autovetture compatibili con CarPlay.

Se si considera il mercato italiano, nella lista mancano le autovetture Dr, un marchio molto popolare nel nostro paese che commercializza, assemblandole e adattandole, autovetture di progettazione cinese.

Ma tutte le vetture Dr di attuale commercializzazione, incluse quelle del subrand Evo, hanno CarPlay come ce l’hanno quelle cinesi da cui essere derivano (come ad esempio Chery).

CarPlay anche se la mia auto non ce l’ha?

Se la vostra autovettura non avesse CarPlay potreste avere la possibilità di rimediare ed installare un sistema Carplay “after market”. Le modalità per installare il sistema Apple sulla vostra vettura che ne è priva sono due.

Sostituire l’autoradio

Il primo modo è sostituire la vostra autoradio con una compatibile con CarPlay. Apple stessa prevede questa soluzione e consiglia diversi importanti produttori di autoradio.

Mettersi in auto un sistema simile significa solitamente anche ottenere un’autoradio DAB e un CarPlay Wireless.

Tra i suggeriti i più facili da trovare anche su Amazon sono le autoradio di Pioneer (come Pioneer SPH-DA160DAB), Kenwood (come al Kenwood DMX5020DABS) e Sony (come la Sony XAV-AX1005DB) ma è possibile rivolgersi anche a Alpine, Kenwood, Clarion, JVC, e Blaupunkt.

In commercio ci sono anche altre soluzioni di cui Apple non parla e che potrebbero essere a determinate condizioni interessanti. Su Amazon va detto che, in realtà, questo tipo di soluzioni (che sono di fatto tutte di produzione cinese) non godono di giudizi unanimemente positivi.

Il prodotto più citato e venduto e con migliori recensioni è l’ATOTO A6PF disponibile sia in versione con schermo da 7 pollici che con schermo da 9 pollici.

Gli svantaggi in generale di soluzioni come questa sono nel montaggio che spesso richiede una certa competenza e, altrettanto spesso, una serie di accessori aggiuntivi.

Si deve anche considerare il rischio di furto. Il montaggio è complicato e richiede molte ore. Sfilare il sistema qualche secondo.

Schermo CarPlay

La seconda soluzione è acquistare un “all in one”, uno schermo con CarPlay integrato che si colloca sul cruscotto o sul parabrezza.

Tra i vantaggi principali di questo sistema ci sono zero problemi per l’installazione e il fatto che potendoselo portare via quando si scende dall’automobile non offrirà una tentazione ai ladri.

Lo svantaggio è nel fatto che si tratta di un dispositivo ingombrante che potrebbe occupare una parte della visuale.

Come per alcune autoradio integrate cinesi, su Amazon, pur a fronte di una vastissima offerta, anche questi prodotti hanno giudizi abbastanza negativi.

Il produttore che gode di miglior fama è Carpuride (molto alto l’apprezzamento per col suo 701) azienda che per altro produce anche uno schermo Carplay per moto.

4 – Quale iPhone funzionano con CarPlay?

Se vi state chiedendo se il vostro iPhone sia compatibile o meno con CarPlay, la risposta anche qui la trovate le sito di Apple. Ma le preoccupazioni dovrebbero essere poche. Gli iPhone supportano CarPlay, sia nella versione con cavo che nella versione wireless, da iPhone 5 lanciato nel 2012.

5 – Le applicazioni per CarPlay

Per quanto riguarda le applicazioni che si possono gestire con CarPlay, sono Apple e gli sviluppatori che decidono quali possono essere utilizzate mediante il suo sistema di Infotainment.

In termini pratici non si installano le applicazioni su CarPlay. Sarà iPhone a mandarle con funzioni e una grafica specifiche, sul display dell’autovettura.

Diciamo subito che sono del tutto escluse le applicazioni per il video, per evidenti ragioni di sicurezza. Alcune che prevedono il video, come ad esempio quelle per videoconferenza, sui Carplay funzionano ma trasmettono solo audio.

CarPlay presenta solitamente anche un’applicazione installata dal produttore dell’autovettura. Questa applicazione svolge a seconda dell’auto compiti diversi. Ad esempio in alcuni casi richiama il computer di bordo, in altri caso rinvia al sistema di connettività dell’autovettura.

6 – Siri e CarPlay

Nell’elenco delle applicazioni non abbiamo ancora detto di Siri non perchè non sia compatibile ma perchè ha un ruolo speciale. È infatti a Siri che viene lasciato il compito di gestire CarPlay sulle vetture senza sistema di riconoscimento vocale. Quando auto questo sistema l’autovettura ce l’ha, Siri si sostituisce ad esso.

Con Siri possiamo usare le applicazioni di messaggistica. Grazie a Siri possiamo anche sfruttare Promemoria, Orologio, Meteo, Apple Music e altro ancora.

In linea generale, però, tutte le app mostrate sulla Home di CarPlay possono essere controllate con Siri. Possiamo usare Siri per ottenere indicazioni da un’app di navigazione, di portarci ad una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici, ad un parcheggio oppure ordinare del cibo.

Con iOs 18 Apple dovrebbe consentire a Siri di fare anche altre cose. Non è chiaro ancora che cosa, ma è possibile che si parli di controllo totale dell’interfaccia senza toccare in alcun modo lo schermo. Quindi non solo accesso a specifiche applicazioni ma a tutto il sistema.

Le migliori applicazioni CarPlay

Le prime che troveremo sulla dashboard di Carplay saranno alcune di quelle di base di iPhone. Per esempio: Telefono, Contatti, Mappe, Messaggi, Musica, Podcast, Audiolibri.

Ma ce ne sono molte di terze parti. Le migliori per la sono oltre a Google Maps e Waze, Sygic e TomTom Go Tra quelle specifica utilità in automobile segnaliamo EasyPark, PlugShare, NextCharge, JuicePass.

Una ruolo primario ce l’hanno tutte quelle per la musica o l’audio: Spotify, YouTube Music, Overcast, Downcast, TuneIn, Amazon Music e Amazon Audible

Ma ci sono anche tante altre app, alcune delle quali limitate all’audio per ragioni di sicurezza, per la comunicazione e la messaggistica come Zoom, Skype, Microsoft Teams, Meet, WhatsApp e Telegram.

CarPlay e Homekit

Grazie a Siri è anche possibile controllare la propria casa. Tutti i dispositivi HomeKit infatti sono accessibili con Siri direttamente da CarPlay. Qualche esempio potrebbe essere: Apri il cancello oppure chiudi il garage o accendi le luci.

7 – Come far funzionare CarPlay

Inizialmente Apple aveva previsto per Carplay un funzionamento solo via USB. Successivamente con iOs 9 è diventato possibile usare CarPlay anche via wireless, quindi senza collegare fisicamente iPhone all’automobile. Ovviamente la vettura deve essere predisposta a questo scopo.

Una volta che sappiamo che la nostra automobile è compatibile con CarPlay vediamo come configurarlo.

Configurare CarPlay con cavo

Le maniere che abbiamo a disposizione sono due: quella che prevede l’uso di un cavo e quella (appunto) senza cavo. Cominciamo dalla prima modalità

Inserire l’iPhone nella porta USB (è possibile che se ne avete più di una, solo una di queste sia quella che controlla CarPlay)

Accendere l’automobile

Sullo schermo integrato dovreste avere subito la richiesta di attivazione. Non fosse così cercate CarPlay nel menù.

Se la vostra vettura permette anche il collegamento via wireless vi verrà chiesto se vorrete farlo. A quel punto ogni volta che la vettura verrà accesa, iPhone si collegherà ad essa anche senza collegare il telefono fisicamente alla vettura.

Attivare CarPay solo via wireless

Alcune rare vetture non prevedono il collegamento via cavo. In questo caso per configurare CarPlay si deve

Attivare il Wifi e Bluetooth su iPhone

Attivare il collegamento wireless sul sistema di intrattenimento

Premere il tasto del comando vocale della vettura

Toccare la connessione CarPlay nella lista delle reti Wifi

Poi in impostazioni generali —> CarPlay toccare il nome dell’autovettura

Come usare CarPlay

CarPlay nella maggior parte delle autovetture, CarPlay si controlla mediante lo schermo touch integrato. Ma, come accennato sopra, è possibile gestire alcuni comandi di base anche mediante istruzioni vocali.

Alcune autovetture offrono anche un controllo per via analogica, mediante tasti, un pomello, oppure una rotella. In questi casi CarPlay si gestirà utilizzando questi comandi oppure anche questi comandi se c’è lo schermo touch.

Personalizzare CarPlay

L’utilizzo di CarPlay è estremamente intuitivo. Si seleziona una delle applicazioni e questa si attiva.

L’interfaccia è diversa da quella cui siamo abituati su iPhone questo per adattarsi alla particolarità di utilizzo. Alcune gesture, come il pizzica per ingrandire o il trascina, potrebbero non essere attive. Ma generalmente non si deve studiare troppo per capire come fare funzionare CarPlay.

Anche il setup iniziale dovrebbe soddisfare la maggior parte degli utilizzatori. Ma se non fosse così ci sono alcuni elementi che possiamo personalizzare.

Modalità di visualizzazione

CarPlay consente di avere sul display la lista delle app, vedere una o tre app in una volta. La selezione delle modalità di visualizzazione si seleziona mediante un tasto che raffigura un quadrato e alcune linee, nell’angolo sinistro dello schermo (sulle vetture con guida a destra è nell’angolo più a sinistra).

Toccandolo si passa dalla visualizzazione a pieno schermo della lista delle app, all’app in uso ad uno schermo con tre widget. Tipicamente si tratta dell’app per navigazione con le indicazioni passo a passo e dell’app che sta riproducendo audio.

Toccando uno dei widget si passa al pieno schermo per quell’app.

Scegliere e gestire le applicazioni

Una cosa che probabilmente vorrete fare sarà scegliere le applicazioni da usare con CarPlay. Questo è possibile andando su Generali —> CarPlay —> Nome dell’auto —> personalizza

Qui troverete l’elenco delle applicazioni che avete installato e che sono compatibili con CarPlay.

Quelle che hanno un simbolo simile al cartello di senso vietato si possono eliminare da CarPlay.

Quando un’app viene eliminata dalla vista su CarPlay questa scivola verso il fondo della lista. Potrete rimetterla su CarPlay toccando il segno “+” su fondo verde.

Per riordinare le applicazioni sullo schermo di CarPlay, potrete toccare e tenere premute le tre lineette nella parte destra dello schermo. Trascinando l’applicazione potrete determinare l’ordine in cui appaiono sullo schermo.

Preferenze su CarPlay

CarPlay ha un suo pannello di preferenze direttamente sullo schermo dell’auto. Per raggiungere i settaggi dovete toccare la classifica ruota con ingranaggi che trovate anche sugli iPhone. Qui trovate le seguenti opzioni

Full Immersion, utile per silenziare o limitare a specifici app o contatti le notifiche e i messaggi di testo.

Annuncio messaggi serve a far leggere a Siri, automaticamente, i messaggi

In Aspetto è possibile indurre CarPlay a passare automaticamente dall’aspetto chiaro a quello scuro e viceversa a seconda delle condizioni di luce

Sfondo permette di personalizzare, appunto, lo sfondo di CarPlay. In totale ce ne sono 11.

Siri e suggerimenti gestisce le preferenze vocali di siri

Mostra le copertine, serve a presentare le copertine degli album in riproduzione

CarPlay domani

Apple ha piani importanti per CarPlay. Due anni fa, alla WWDC è stato infatti annunciato un progetto per far diventare quella che è oggi una semplice estensione di iPhone in una sorta di sistema operativo per le automobili, in pratica per trasformare CaPlay in un concorrente di Android Automotive.

In pratica se oggi CarPlay è confinato allo schermo dell’Infotainment della vettura, in futuro il costruttore gli potrà consentire di estendersi anche a tutto il resto del sistema digitale di bordo così che quando l’auto dispone di schermi panoramici o di ampie dimensioni e di cruscotto digitale, le informazioni verranno spalmate su tutti i display arrivando fin davanti ai nostri occhi e a quelle del passeggero.

Il nuovo CarPlay potrà controllare la radio o di regolare il climatizzatore direttamente da CarPlay. Apple aveva riferito anche della possibilità di mostrare la velocità, il livello di carburante, la temperatura e altre informazioni sul cruscotto, e di personalizzare l’aspetto scegliendo tra vari design (si potranno, ad esempio, vedere a colpo d’occhio informazioni utili da app quali Meteo e Musica).

Uno dei punti di forza sta proprio nel fatto che l’utente potrà personalizzare l’aspetto grafico e la disposizione dei vari pannelli, quasi come se fossero i Widget di un iPad, scegliendo non solo il colore e la disposizione, ma anche la forma.

Abbiamo parlato essenzialmente al futuro, ma ci sono già alcune (rare e costose) vetture che lo supportano: Aston Martin e Porsche. Si tratta per ora di primi esperimenti ma tra fine 2024 e inizio 2025 il nuovo CarPlay dovrebbe arrivare anche su auto di diversi altri produttori. Hanno già annunciato supporto al nuovo CarPlay