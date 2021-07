Carrot Weather rende comiche le previsioni meteo

Se state cercando un’app meteo un po’ diversa dal solito, eccovi serviti: scaricate Carrot Weather e avrete pane per i vostri denti. Si tratta di un’app meteo che fornisce previsioni come le altre, ma le accompagna facendo del sarcasmo in base alle condizioni metereologiche segnalate.

Ad esempio, se viene segnalata nuvolosità, l’app dice che “Potrebbe essere nuvoloso, ma guarda il lato positivo: potresti essere morto”, mentre se ritiene che ci sia pioggia in arrivo, potrebbe dire “Inizierà a piovere tra 15 minuti! Divertiti, sacco di carne”. Oppure, se si da un’occhiata alle previsioni di sera e non ci sono particolari condizioni atmosferiche da commentare, l’app potrebbe proporre una delle sue frasi di rito, come quella in cui dice: “Tra 4 miliardi di anni la Via Lattea si scontrerà con la galassia di Andromeda: non vedo l’ora”.

Per questo innovativo modo di fare informazione l’app è stata premiata da Apple con l’Editors Choice ed è stata recensita positivamente da diverse testate tra cui il The New York Times, il Good Morning America, la CNN e Wired. E’ possibile scegliere di farsi commentare le condizioni metereologiche scegliendo una delle cinque diverse personalità disponibili, che vanno dal “professionista” più rigoroso a quella più estrema e un tantino volgare, motivo per cui l’installazione viene consigliata dai 17 anni in su.

A parte questa particolare sfaccettatura, l’app si presenta come un servizio metereologico a tutti gli effetti, tanto più che le informazioni mostrate vengono acquisite da servizi esterni come Dark Sky, AccuWeather, Foreca, Tomorrow.io, AerisWeather, MeteoGroup, WillyWeather e Environment Canada.

Una volta avviata offre un rapido accesso alle previsioni attuali e quelle future, catalogate per giorni e fasce orarie. Inoltre ci sono i widget per la schermata principale di iPhone e iPad: si può scegliere di posizionare il classico quadratino 2×2 che mostra le condizioni meteo attuali, oppure c’è la versione banner 4×2 che mostra anche le previsioni metereologiche delle ore successive o il banner 4×4 con la mappa geolocalizzata che segnala nuvole e temperature.

L’interfaccia utente è particolarmente intuitiva e curata in ogni minimo dettaglio: è fortemente semplificata dal design minimalista e le varie sezioni possono essere aggiunte, rimosse e riordinate in base alle proprie preferenze, in modo da poter decidere quali informazioni mostrare più in alto rispetto alle altre che si ritengono meno rilevanti.

E’ presente un sistema di notifica per le variazioni metereologiche delle zone prescelte ed è perfino possibile modificare l’icona dell’app scegliendone una delle oltre 50 disponibili. Ci sono anche le “Complicazioni” per Apple Watch e le mappe meteorologiche, ove disponibili, includono oltre 20 livelli di dati.

L’azienda sviluppatrice Grailr, una società a responsabilità limitata, dice di mettere la privacy al primo posto e fa sapere che «le informazioni personali, inclusi i dati sulla posizione, non verranno mai vendute a terzi». Raccoglie soltanto i dati relativi agli acquisti, alla posizione, quelli identificativi e sull’utilizzo dell’app, che – promette – non vengono collegati alla identità dell’utente.

L’app Carrot Weather, che viene attualmente elencata in quattordicesima posizione su App Store, è gratuita e si scarica in versione universale per iPhone, iPad e Apple Watch. Alcune delle sue funzioni sono accessibili soltanto previo abbonamento, i cui prezzi vanno dai 5,49 euro ai 49,99 euro in base al pacchetto selezionato. La versione attualmente disponibile è la 5.2.1, pesa intorno ai 140 MB e per funzionare è richiesta almeno la versione 13 di iOS o iPadOS ed al momento è disponibile soltanto in lingua inglese.