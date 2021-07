Prime Video presenta il trailer di Nine Perfect Strangers con Nicole Kidman

Masha è matta da legare o è la soluzione a tutto? La risposta a questa domanda arriverà alla fine della serie tv Prime Video “Nine Perfect Strangers”. Amazon Prime Video ha presentato oggi con il trailer ufficiale le prime immagini della serie tv con Nicole Kidman e Melissa McCarthy: otto episodi basati sul romanzo bestseller dell’autrice australiana Liane Moriarty.

Masha interpretata da Nicole Kidman è la donna la cui missione è quella di ritemprare le menti e i corpi di nove estranei, in un wellness resort di lusso che promette un processo di guarigione e di trasformazione.

Nove uomini e donne che sono in cerca di una soluzione ai problemi, allo stress, a stili di vita complicati, all’insoddisfazione, e che non possono immaginare che cosa li sta aspettando e soprattutto chi sia e cosa potrebbe diventare per loro Masha.

Girata in Australia, la serie drammatica è prodotta dal team di Big Little Lies e interpretata da Nicole Kidman e da Melissa McCarthy al loro primo progetto insieme.

Il cast include anche Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten, e Samara Weaving.

“Nine Perfect Strangers” vede come executive producer Nicole Kidman e Per Saari per Blossom Films, Bruna Papandrea, Jodi Matterson e Steve Hutensky per Made Up Stories, David E Kelley, Melissa McCarthy, John Henry Butterworth, Samantha Strauss, Jonathan Levine, Molly Allen e Liane Moriarty.

La serie è scritta da David E Kelley e John Henry Butterworth e diretta da Jonathan Levine.

I primi tre episodi di “Nine Perfect Strangers” debutteranno su Amazon Prime Video il 20 agosto. Gli episodi successivi saranno disponibili a cadenza settimanale.

