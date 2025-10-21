Intellivision Sprint, torna la console che osò sfidare Atari 2600

Nel 1979 Mattel lanciò Intellivision, una console allora sorprendente per grafica e controller, che andava a sfidare direttamente il colosso dei videogiochi Atari 2600, dando vita a quella che successivamente è stata definita come la prima vera, grande guerra delle console.

A distanza di quasi mezzo secolo i due acerrimi rivali sono uniti sotto la stessa proprietà, infatti Atari ha acquistato Intellivision nel 2024, e ora arriva Intellivision Sprint, nuova edizione aggiornata della storica console ora con tecnologie più moderne e adatte al pubblico di oggi.

Intellivision Sprint

Il design riprende direttamente l’originale con chassis nero arricchito con inserti color oro e frontale con effetto legno. Non mancano due alloggiamenti nella parte superiore per ospitare i due joypad. Invece dei classici joystick Intellivision metteva a disposizione dei giocatori due controller di forma rettangolare con una rotella direzionale affiancata da un tastierino numerico.

Un joypad unico

Nelle confezioni dei videogiochi erano incluse delle schedine plastificate da inserire sopra al tastierino numerico che mostravano i comandi con grafica e stile diversi per ogni titolo. Rispetto all’originale spariscono l’attacco per l’antenna del televisore sostituito da HDMI, mentre i due joypad allora rigorosamente con filo, diventano ora wireless con ricarica quando vengono riposti nei due vani.

Come diverse rivisitazioni moderne delle console storiche, anche Intellivision Sprint arriva di serie con 45 giochi tra i più celebri per questa macchina, inclusi diversi titoli di sport e strategia, ma non mancano anche classici dell’epoca. Tra i più celebri segnaliamo Astrosmash, Stark! Shark!, Armor Battle, B-17 Bomber, Boulder Dash, Space Armada (una reinterpretazione di Space Invaders) e Snafu: qui l’elenco completo dei titoli inclusi.

Per la gioia dei giocatori più datati Atari ha mantenuto anche le tessere plastificate da applicare ai joypad, incluse nella confezione di vendita. Assente invece un vano per ospitare le cartucce originali dei videogiochi, in ogni caso sul retro ci sono due porte USB-A che permettono di usare i joypad della console originale (tramite adattatore) oppure per inserire una chiavetta e giocare ad altri titoli non inclusi nei 45 titoli di serie.

Negli USA Intellivision Sprint si può già preordinare al prezzo di 150 dollari, circa 130 euro, con consegne a partire dal 5 dicembre.