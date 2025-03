Casa dolce casa: l’ingresso smart che ti accoglie e ti protegge con WiOO

Pubblicità

L’ingresso di casa è molto più di una semplice zona di passaggio: è il confine tra il mondo esterno e il nostro spazio privato, il primo ambiente che ci accoglie e l’ultimo che salutiamo. Con WiOO, questo spazio si trasforma in un sofisticato sistema di accoglienza che anticipa le nostre esigenze e potenzia la sicurezza domestica.

Immaginate di rientrare a casa con le mani occupate da borse della spesa: se avete impostato un automatismo collegato alla funzione di prossimità di uno degli abitanti della casa, è possibile far aprire la serratura smart di casa vostra (basta impostare una chiave virtuale nel vostro wallet, che si attiverà avvicinando l’iPhone alla serratura e sbloccandola in un lampo con Face o Touch ID) e contemporaneamente l’Halo degli interruttori WiOO potrebbe accendersi delicatamente, creando un percorso luminoso interno alla casa che vi accompagna, mentre le luci si potrebbero accendere automaticamente al vostro ingresso. Per bloccarla quando si esce, invece, basta creare una semplice automazione!

La sicurezza, poi, assume una nuova dimensione: quando siete fuori casa, WiOO può simulare la vostra presenza attraverso schemi di illuminazione che riproducono le normali attività quotidiane. O, ancora, segnalare con l’accensione anche lampeggiante dell’Halo luminoso con un colore di pericolo (tipicamente il rosso) che alcune serrature non sono state chiuse correttamente: un avviso ideale per quando non si ha l’iPhone a portata di mano.

Durante le ore serali, l’ingresso si può trasformare grazie a scenari luminosi personalizzati creati anche solo con l’Halo. Le luci possono attenuarsi automaticamente nelle ore notturne, creando un’atmosfera accogliente, mentre l’illuminazione si intensifica naturalmente durante il giorno. Quando uscite, non dovrete più preoccuparvi di luci dimenticate accese: WiOO può spegnerle automaticamente, contribuendo al risparmio energetico.

L’integrazione con l’ecosistema Apple Home apre scenari ancora più avanzati. Potreste ricevere una notifica sul vostro iPhone, ma se non non lo avete a portata di mano tutti i WiOO della casa potrebbero comunque lampeggiare quando qualcuno entra in casa segnalandovi questo evento, mentre l’illuminazione si potrebbe adattare automaticamente in base all’ora del giorno e alla luce naturale disponibile.

Per chi desidera trasformare il proprio ingresso in un ambiente intelligente e accogliente, WiOO propone attualmente una promozione imperdibile: un kit completo che include un Master Switch e uno Switch aggiuntivo, con in omaggio un Apple HomePod mini, a soli 399 euro IVA inclusa. L’HomePod mini non è solo un eccellente diffusore audio, ma diventa il cervello del vostro sistema domotico, permettendo il controllo vocale e la gestione remota di tutte le automazioni, anche quando non siete in casa.

Con WiOO, l’ingresso diventa uno spazio vivo che interagisce con voi, anticipando le vostre esigenze e proteggendo la vostra casa. Un maggiordomo silenzioso ma sempre presente, che trasforma il semplice atto di entrare e uscire in un’esperienza di comfort e sicurezza all’avanguardia.

Il bundle è costituito da

– 1 WiOO Master Switch – Apple Home

– 1 WiOO Switch

– 1 Apple HomePod mini

il tutto a 399 € Iva e spedizione compresa con un risparmio di 109 € sull’acquisto di Homepod mini. Partite da questa pagina del sito di WIOO per scoprire anche gli altri bundle disponibili.

Trovate la recensione di WIOO su macitynet a partire da questa pagina.