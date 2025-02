CleanBoard ripulisce il testo da formattazione e caratteri speciali su Mac

Pubblicità

Che sia l’editor alle prese con un blocco di testo con formattazione barocca e caratteri alieni, o un manager impegnato con un intricato foglio di calcolo, copiare e incollare testo e dati può spesso richiedere una ripulitura preventiva completa: l’utility CleanBoard per Mac fa solo ed esattamente questo, nel modo più veloce e pratico possibile, ed è in sconto Bundlehunt a metà prezzo a solo 1,40 dollari.

Se le operazioni di questo tipo sono poche e poco frequenti non ci sono problemi: si copia tutto in TexEdit o in qualsiasi altro editor di testi, poi si procede a ripulire formattazione e caratteri speciali. La procedura va bene, ma se viene ripetuta più volte o di frequente, meglio prendere in considerazione CleanBoard.

Il dettaglio geniale è che per funzionare questa leggera app non richiede nemmeno che l’utente cambi modo di lavorare o scorciatoia. Questo perché per copiare testo e dati sempre ripuliti al volo con CleanBoard basta premere due volte la storica scorciatoia per copiare su Mac, quindi tasto Command + C.

Con una sola pressione della scorciatoia si ottiene sempre il copia e incolla tradizionale. Ma quando dobbiamo essere sicuri che la copia mantenga l’integrità della fonte originale, si preme due volte la stessa scorciatoia ed è fatta. Non servono più operazioni né passaggi a mano tra più app.

Nelle impostazioni dell’utility è comunque sempre possibile impostare una scorciatoia diversa sia per combinazione di tasti che ripetizioni richieste. Con CleanBoard si eliminano così in un colpo solo spazi inutili e interruzioni di riga indesiderati, formattazioni astruse o caratteri speciali non graditi da software e piattaforme cloud per la produttività.

Apprezzata da anni, l’utility CleanBoard è proposta al prezzo di listino di 2,99 dollari, all’incirca lo stesso importo in euro: grazie alla promozione BundleHunt è possibile acquistare la licenza a vita di questa utility con uno sconto di circa il 50% a solamente 1,40 dollari.

Se acquistate fino 30 Dollari di software per Mac, e di software interessante c’e n’è tantissimo, avrete pure uno sconto di 3 $ sul totale.

