Cassa Bluetooth da 16W in metallo: 27,99 euro grazie ad un codice

Volete affiancare un potente altoparlante Bluetooth a Mac, iPhone e iPad? Date un’occhiata a questa cassa in metallo che, grazie ad un codice sconto, costa 27,99 euro spedizione compresa.

Si tratta della nuova versione di un modello precedente che Macitynet aveva testato di (click qui per leggere la recensione). Qui ora abbiamo due driver da 8W (totale 16W) che garantiscono un suono già potente, in più può essere utilizzato anche per chiamate e videochiamate (Skype, Facetime, ecc.) in vivavoce grazie al microfono integrato. Non mancano i controlli rapidi per la riproduzione musicale e per la gestione del volume, oltre alla possibilità di sfruttare la cassa anche con dispositivi senza Bluetooth come ad esempio lettori CD ed MP3 tramite il classico collegamento via cavo AUX. La batteria da 4000 mAh permette un’autonomia tra le 8 e le 10 ore.

Questo altoparlante colpisce senza dubbio per la cura nei materiali, un’unica cassa “unibody” in alluminio spazzolato che lo rende piacevole al tatto e estremamente compatibile con il design dei prodotti Apple: costerebbe 39,99 euro ma inserendo il codice KPJ5RKMS il prezzo scende a 29,99 euro spedizione inclusa.