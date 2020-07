Apple pubblica due nuovi video Behind the Mac dedicati a foto e musica

L’originalità e l’elevata qualità di realizzazione dei video della serie Behind the Mac è già valsa ad Apple la nomina ai premi Emmy lo scorso anno: ora il colosso di Cupertino prosegue ed amplia la serie con due nuovi video Behind the Mac dedicati al processo creativo per la foto e la musica digitali.

Entrambi i filmati sono realizzati in bianco e nero e condividono lo stesso stile dietro le quinte: una scritta nei primi istanti del video informa che sono stati realizzati posizionando delle videocamere remote all’interno degli appartamenti che fungono anche da studi di lavoro dei protagonisti. Si tratta di Tyler Mitchell, il primo fotografo di colore ad aver realizzato una copertura dell’edizione statunitense di Vogue. Nel secondo filmato invece il protagonista è il musicista premio Grammy James Blake.

Le riprese tramite videocamere posizionate nelle case studio dei due artisti offre una sguardo intimo e diretto sulla loro vita e sopratutto sul loro processo creativo. Dai primi tentativi alla preparazione del lavoro, incluse pause di relax e riflessione, fino alla lavorazione del materiale fotografato e registrato naturalmente su Mac. In questo articolo riportiamo i due nuove filmati pubblicati da Apple Behind the Mac dedicati a foto e musica.

Ricordiamo che questa campagna pubblicitaria è iniziata nel 2018 con la pubblicazione di 4 filmati che mostravano artisti e persone di ogni provenienza mentre “Creano qualcosa di meraviglioso” con i computer di Cupertino. Per gli appassionati dei computer Apple quest’anno segna un altro cambio rivoluzionario: l’inizio dell’abbandono dei processori Intel per adottare i primi processori Apple Silicon progettati internamente da Cupertino.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple sono disponibili da questa pagina, invece per gli articoli dedicati a Fotografia digitale e Musica digitale si parte dai rispettivi collegamenti.