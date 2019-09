Catalyst a IFA 2019 con le custodie anti-tutto per iPad Air 10,5” e iPad mini 5

Catalyst approfitta della fiera di Berlino per presentare le custodie impermeabili per l’iPad Air da 10,5” e l’iPad mini 5. Si affiancano alla linee di prodotto per i precedenti modelli di tablet, per iPhone, Airpods e pure per Apple Watch.

Mostrate al pubblico in un nuovo vivace colore rosso oltre al tradizionale modello nero, le due nuove custodioe offrono protezione a trecentosessanta gradi ​​agli i più recenti modelli della serie iPad di Apple.

La custodia impermeabile per iPad Air da 10,5” (2019) e iPad mini 5 va infatti ad affiancarsi a quella già esistente per iPad Pro da 11” e da 12.9”. Il livello di protezione è lo stesso: l’azienda conferma il grado IP68 per l’impermeabilità completa in acqua fino a 2 metri di profondità e un grado di resistenza alla caduta da un’altezza massima di 1,2 metri.

Entrambe le custodie presentano infatti uno strato paraurti in gomma antiscivolo esterno resistente agli urti, porte extra-large e protezione per lo schermo integrata, una lente ottica con rivestimento duro e membrane acustiche che consentono così di portare i nuovi iPad anche in cantiere, in vacanza al mare o durante un’escursione in montagna in tutta tranquillità.

Il nuovo modello per iPad Air 10.5” costa 144,99 euro mentre quello per iPad Mini 5 viene venduto per 109,99 euro. La serie compatibile con iPad Pro da 11” e 12.9” costa invece rispettivamente 169,99 euro e 189,99 euro.

I prodotti Catalyst sono in vendita presso Apple Store, Apple Premium Reseller e su Amazon.

