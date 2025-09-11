Catena di luci con alimentazione solare, 7 metri a solo 1 €

Volete creare atmosfera in giardino? allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso sulle catene di luci LED da esterno con alimentazione a energia solare, ottime quindi per aggiungere luce anche a terrazze, balconi o qualsiasi altro spazio all’aperto e senza necessità di prese elettriche.

Come dicevamo il sistema è alimentato da un pannellino solare che può essere piantato nel terreno grazie al picchetto incluso oppure fissato a una parete.

Funziona così: durante il giorno il pannello solare ricarica automaticamente la batteria interna sfruttando l’energia del sole. Al calare della sera, le luci si accendono da sole e restano attive per tutta la notte, spegnendosi autonomamente all’alba.

Le luci sono disponibili in quattro varianti di colore: bianco caldo, bianco naturale, blu e multicolore e la lunghezza della catena parte da 7 metri (con 50 LED), ma è possibile scegliere versioni più lunghe da 12 m (100 LED), 22 m (200 LED) e 32 m (300 LED), tutte suppergiù allo stesso prezzo in offerta.

Un altro elemento interessante è la possibilità di scegliere tra 8 diverse modalità di gioco di luce attivabili tramite un pulsante posizionato sul retro del pannellino solare. Questo sistema per altro è dotato di funzione memoria per ricordare l’effetto impostato anche dopo lo spegnimento, evitando così di doverlo reimpostare ogni giorno.

Infine, datosi che vanno installate all’esterno, sono progettate per resistere agli agenti atmosferici compresi pioggia, freddo, caldo e umidità.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

