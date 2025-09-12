La batteria MagSafe per iPhone Air ricarica AirPods e Apple Watch

Insieme all’iPhone Air, Apple propone una batteria MagSafe specifica per questo telefono, un accessorio che vanta un design sottile e leggero che si aggancia alla perfezione al retro del dispositivo.

La batteria MagSafe per iPhone Air permette di ricaricare rapidamente la batteria di iPhone Air quando è quasi scarica e ne massimizza l’autonomia nel corso della giornata, offrendo fino a 40 ore di riproduzione video, quando usata insieme.

La porta USB-C sul battery pack può essere sfruttata per ricaricare piccoli accessori. Lo fa notare il sito 9to5Mac spiegando che la possibilità di ricaricare accessori via USB è indicata espressamente da Apple nella pagina con la descrizione del prodotto.

Apple spiega che la porta USB-C su iPhone può essere sfruttata per ricaricare la custodia degli AirPods, l’Apple Watch o altri piccoli dispositivi fino aa 4,5W che supportano l’USB Power Delivery, e la porta USB-C sulla batteria MagSafe per iPhone Air offre probabilmente funzionalità simili.

Se la batteria MagSafe per iPhone Air ha carica sufficiente, è possibile collegare un capo di un cavo USB-C alla batteria e l’altro all’accessorio da caricare per avviare la ricarica. È anche possibile alimentare accessori che non richiedono eccessiva alimentazione, come ad esempio, mini ventilatori USB e altri gadget.

Il precedente MagSafe Battery Pack si aggancia facilmente a iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 14 o iPhone 14 Pro, ma la sua porta Lightning non consente la ricarica di accessori. Collegando un cavo Lightning, è possibile usarlo come caricabatterie wireless e avere fino a 15W di potenza.

Quanto costa la batteria MagSafe per iPhone Air?

La batteria MagSafe per iPhone Air ha un prezzo di listino di €115. A proposito di ricarica, per gli iPhone Air Apple propone alimentatore dinamico da 40W con potenza massima di 60W a €45, mentre l’alimentatore MagSafe da 25W con certificazione Qi2 è venduto €49 nella versione da 1 m e a €59 nella versione da 2 m.

