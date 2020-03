Cavi da USB-C a USB-C con spina angolata o tradizionale, in sconto a soli 9,99 euro

Se cercate un cavo con doppia spina USB-C per beneficiare della ricarica rapida, date un’occhiata a quelli di Ugreen attualmente in promozione con un codice a soli 9,99 euro.

Quelli in offerta sono cavi davvero speciali per più di una ragione: innanzitutto, come dicevamo, grazie alla doppia spina USB-C garantisce il collegamento con le prese di ultima generazione e al contempo abilita la ricarica ultra-rapida delle batterie utilizzando powerbank e caricatori da almeno 18W.

Se si collega la spina USB-C ad un computer è possibile anche trasferire i dati da e verso iPhone/iPad con velocità che possono raggiungere anche i 480 Mbps.

Il cavo è inoltre irrobustito da una guaina in nylon e da connettori in alluminio spazzolato che ne aumentano di molto la durabilità nel tempo. A tal proposito, stando ai test condotti in laboratorio dal produttore, questi cavi sono certificati per resistere ad almeno 15.000 piegamenti.

Le soluzioni per le quali è attiva la promozione sono due e differiscono unicamente per un dettaglio relativo ad una delle due spine USB-C. In una delle due infatti quest’ultima è angolata, il che rende molto più agevole l’uso dello smartphone o del tablet mentre è in ricarica. Con il cavo poco sporgente infatti viene facilitata l’impugnatura del telefono in modalità orizzontale, consentendo così di giocare e al contempo ricaricare la batteria al massimo della comodità.

Se invece non avete bisogno di una spina angolata, come dicevamo c’è la soluzione più tradizionale con le due spine USB-C in linea con il cavo.

Se siete interessati all’acquisto, questi cavetti di Ugreen, lunghi un metro, sono normalmente venduti su Amazon in kit da 2 al prezzo di 12 euro. Al momento però, se inserite il codice SZQIK4QP nel carrello prima dell’acquisto, ottenete uno sconto sulla versione angolata, mentre con il codice A3V5SQ94 lo sconto si applica sul kit tradizionale. In entrambi i casi il prezzo scende a 9,99 euro per la coppia.