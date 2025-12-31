Cellulare bollente? Il trucco geniale per raffreddarlo subito e far durare la batteria molto più a lungo

Capita spesso di trovarselo tra le mani incandescente, ma cosa si può fare per raffreddarlo ed evitare che si scarichi la batteria?

Capita spesso che uno smartphone si surriscaldi e generalmente dipende da una serie di motivi. Ma come si può fare per raffreddarlo ed evitare che la batteria si dimezzi in poco tempo? Per fortuna ci sono una serie di accorgimenti – sia per gli iPhone che per il sistema operativo Android – da poter attuare per risolvere la situazione.

La maggior parte delle volte uno smartphone si surriscalda a causa della batteria, che può essere difettosa o comunque usurata. Per evitare che il proprio dispositivo ci esploda in mano, è meglio cambiare la batteria subito, altrimenti se il problema dipende da un caricabatterie difettoso, è necessario sostituirlo. Ma non sempre sono queste le ragioni per cui un dispositivo diventa “bollente”, spesso può capitare dagli aggiornamenti e dai bug del software ma anche dall’utilizzo eccessivo, cosa che capita in sessioni di gaming o quando ci sono troppe applicazioni aperte. Infine potrebbe dipendere da questioni ambientali, come un ambiente troppo caldo, quando lo smartphone è esposto al sole o vicino dei caloriferi.

Come raffreddare lo smartphone quando si surriscalda

Che si tratti di aggiornamenti, che sia per un eccessivo utilizzo o per fattori ambientali, ci sono una serie di accorgimenti da attuare per raffreddare un dispositivo evidentemente surriscaldato. E’ importante sapere che si sono anche alcune cose che non andrebbero assolutaente fatte, come posizionare il dispositivo in frigorifero o sotto la neve. Così come è preferibile evitare di continuare a usarlo quando è troppo caldo.

Qualora sia in carica quando è così surriscaldato, la cosa importante è scollegarlo subito dalla corrente e aspettare che si raffreddi. Non bisogna mai impedire la dissipazione del calore, cosa che avviene se – ad esempio – si mette lo smartphone sotto le coperte. Quando il dispositivo è caldo è importante rimuovere anche le cover, così da non ostruire il raffreddamento, non va posizionato vicino ad altri dispositivo.

Tra le azioni da compiere per aiutare il dispositivo a raffreddarsi è ridurre al minimo le attività di background e i consumi energetici, quindi chiudere tutte le applicazioni pesanti, disattivare il WiFi, impostare il risparmio energetico e se serve selezionare la modalità aereo. Può risultare efficace anche ridurre la luminosità dello schermo, anche se in caso di emergenza la cosa migliore sarebbe spegnere il dispositivo per un po’, attendendo che si abbassi la temperatura.

Nel caso degli iPhone, se il dispositivo è troppo caldo comparirà un messaggio di sicurezza che avvisa come il device debba raffreddarsi, bloccando tutte le funzioni non essenziali. Gli smartphone con sistema operativo Android generalmente iniziano a ridurre in modo graduale alcune funzioni quando la temperatura del dispositivo è eccessiva o si bloccano in modo temporaneo. Per entrambi i sistemi operativi le azioni da attuare sono praticamente le stesse, solo così il dispositivo riuscirà a tornare a una temperatura normale che consente il suo corretto utilizzo.