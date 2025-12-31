Le serie di Apple TV candidate ai Makeup Artists and Hairstylists Guild Awards

Alcune serie su Apple TV hanno ottenuto sei nomination ai MUAHS Awards, i premi assegnati ogni anno dal sindacato truccatori ed acconciatori di Hollywood (Makeup and Hairstylists Guild) per i migliori trucchi e le migliori acconciature della stagione in corso.

“The Studio” è stata nominata nella categoria “Best Contemporary Make-Up” e “Best Contemporary Hair Styling” per le serie televisive.

“Chief of War” e “Palm Royale” sono state tutte e due nominate nella categoria “Best Period and/or Character Make-Up” e nella categoria “Best Period and/or Character Hair Styling” delle serie TV.

L’elenco completo delle candidature per la 13° edizione annuale dei MUAHS Guild Awards è qui.

I vincitori verranno svelati nel corso di una cerimonia di premiazione il prossimo 14 febbraio 2026 durante una cerimonia che si terrà all’Hotel Westin Bonaventure di Los Angeles

Il Make-Up Artists and Hair Stylists Guild Awards è, come accennato, il premio del sindacato dei truccatori e parrucchieri di Hollywood. In tutte le edizioni, tranne quella del 2022, l’Oscar al miglior trucco e parrucco è andato a uno dei tre vincitori del premio della MUAHS.

