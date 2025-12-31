Facebook Twitter Youtube

Le serie di Apple TV candidate ai Makeup Artists and Hairstylists Guild Awards

Di Mauro Notarianni
Apple TV Plus, Palm Royale candidato ai Makeup Artists and Hairstylists Guild Awards - macitynet.it
Locandina di Palm Royale

Alcune serie su Apple TV hanno ottenuto sei nomination ai MUAHS Awards, i premi assegnati ogni anno dal sindacato truccatori ed acconciatori di Hollywood (Makeup and Hairstylists Guild) per i migliori trucchi e le migliori acconciature della stagione in corso.

The Studio” è stata nominata nella categoria “Best Contemporary Make-Up” e “Best Contemporary Hair Styling” per le serie televisive.

Chief of War” e “Palm Royale” sono state tutte e due nominate nella categoria “Best Period and/or Character Make-Up” e nella categoria “Best Period and/or Character Hair Styling” delle serie TV.

L’elenco completo delle candidature per la 13° edizione annuale dei MUAHS Guild Awards è qui.

I vincitori verranno svelati nel corso di una cerimonia di premiazione il prossimo 14 febbraio 2026 durante una cerimonia che si terrà all’Hotel Westin Bonaventure di Los Angeles

Il Make-Up Artists and Hair Stylists Guild Awards è, come accennato, il premio del sindacato dei truccatori e parrucchieri di Hollywood. In tutte le edizioni, tranne quella del 2022, l’Oscar al miglior trucco e parrucco è andato a uno dei tre vincitori del premio della MUAHS.

Locandina Palm Royale

Ultimi articoli

