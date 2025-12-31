Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Internet » Svezia, la più importante società di gestione poste non consegnerà più lettere
FuturoscopioInternet

Svezia, la più importante società di gestione poste non consegnerà più lettere

Di Mauro Notarianni
Svezia, la più importante società di gestione poste non consegnerà più lettere - macitynet.it
Foto di Svend Nielsen Unsplash

PostNord, società per azioni che gestisce le poste in Svezia, ha deciso di non consegnare più lettere cartacee, evidenziando un calo del 90% nella corrispondenza.

Si tratta del primo caso nazionale di azienda nel settore logistico-postale ad abbandonare del tutto il servizio di consegna corrispondenza, un evento emblematico di una società ormai del tutto digitalizzata, un avvenimento che innesca riflessioni tra i più anziani di noi, anche quelli che da tempo non inviano e ricevono lettere.

PostNord Sverige ha iniziato l’attività nel 1600 consegnando dispacci governativi; a quel tempo dirigeva le poste il Mastro della Posta Militare di Gustavo Adolfo, che una volta alla settimana inviava i suoi messaggeri dalla capitale in tutte le direzioni. I suoi successori diedero il servizio in appalto. Carlo XI riscattò l’appalto nel 1677 e fondò le Poste come ente pubblico e dunque termina una attività che ha più di 400 anni.

La decisione è stata presa mesi addietro: PostNord ha iniziato a rimuovere le cassette della posta rosse sparse in tutta la Danimarca; queste ultime sono state vendute per beneficenza il 10 dicembre: centinaia di migliaia di danesi hanno cercato di acquistarne una, pagando per ogni cassetta tra i 230 e gli oltre 300 dollari, a seconda dello stato di usura.

La Danimarca dice addio alla consegna delle lettere - macitynet.it
Immagine creata con Microsoft Designer

Danimarca tra i Paesi più digitalizzati al mondo.

Invio e ricezione della posta sono in declino dal 2000; PostNord continuerà ad ogni modo a operare consegnando soltanto pacchi, con lo shopping online che al momento non conosce crisi.

La Danimarca è uno dei Paesi più digitalizzati al mondo: solo 250.000 persone, il 5% della popolazione, preferisce riceve ancora comunicazioni via posta ordinaria. “Le persone non fanno più affidamento alle lettere fisiche come una volta”, spiega Andreas Brethvad, responsabile comunicazioni di PostNord Denmark. La maggior parte delle comunicazioni ora arriva nelle nostre caselle di posta elettronica, e la realtà oggi è che l’e-commerce e il mercato dei pacchi superano di gran lunga la posta tradizionale”.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli di macitynet per gli acquisti di Fine Anno

Acquisti di fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a fine anno vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Cellulare bollente? Il trucco geniale per raffreddarlo subito e far durare la batteria molto più a lungo

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.