Cellularline e Altec Lansing collaborano per accessori audio di fascia alta

Cellularline sigla un accordo con AL Infinity LLC (Infinity Group, USA) per la co-progettazione, produzione e distribuzione in via esclusiva dei prodotti a marchio Altec Lansing per il mercato europeo, UK e Svizzera per i prossimi tre anni. Nato nel 1927 in USA, Altec Lansing è diventato un marchio icona fornendo gli speaker del leggendario festival di Woodstock del ’69, Abbey Road, Shea Stadium, conosciuto come “Voice of the theatre”. Altec Lansing offre prodotti audio (auricolari, cuffie e speakers) che si caratterizzano per l’elevata qualità delle prestazioni e per la forte riconoscibilità del marchio, registrato in 23 categorie di prodotto in oltre 100 paesi.

La collaborazione strategica, contraddistinta dall’accordo di co-progettazione tra Cellularline e Altec Lansing, permetterà di creare sinergie fra i know-how delle due società in ambito R&D e Design. Cellularline si occuperà autonomamente delle successive fasi di produzione e di commercializzazione, sia facendo leva sulla catena di fornitura specializzata con il Far East, sia sfruttando l’organizzazione di vendita, le competenze di marketing e trade marketing, la metodologia e gli applicativi che hanno permesso alla società italiana di diventare uno dei principali marchi negli accessori per smartphone e tablet, sia nostro Paese che in Europa.

Altec Lansing integra l’offerta di gamma prodotti audio del Gruppo italiano, affiancando oltre a Cellularline, AQL (Audio Quality Lab) e MusicSound, posizionandosi nella fascia alta di mercato, potendo così soddisfare anche gli utenti più esigenti alla ricerca di prodotti ed accessori audio ad alte prestazioni. La commercializzazione della nuova gamma, che avverrà principalmente attraverso i canali Consumer Electronics, Telecom Specialist e Travel Retail, inizierà a partire da fine 2020 – inizio 2021, e da tale data decorrerà la durata triennale dell’accordo.

Per Cellularline la collaborazione rappresenta una opportunità per incrementare e consolidare la penetrazione nel segmento audio in alcuni canali e mercati ad oggi meno presidiati, anche grazie all’inserimento di profili senior specializzati nel mercato audio. Con questa iniziativa, parte integrante delle strategie del Gruppo, Cellularline conferma sia la volontà di ulteriore diversificazione della gamma, sia la capacità di sviluppo tecnico orientata a cogliere evidenti opportunità di mercato.

«Siamo orgogliosi di poter contribuire allo sviluppo e commercializzazione in Europa di un brand storico e iconico come Altec Lansing, che vanta una reputazione elevata e un posizionamento importante in Nordamerica» dichiara Christian Aleotti, Co-CEO di Cellularline. «Ringraziamo il gruppo Infinity per la fiducia concessa; questa partnership è un riconoscimento delle capacità di innovazione, degli elevati standard qualitativi e delle capacità distributive, di marketing e di trade marketing che da sempre caratterizzano Cellularline. Siamo convinti che questa partnership rappresenti un’ulteriore opportunità di penetrazione nel mercato dell’audio – caratterizzato da elevati tassi di crescita – e di rafforzamento nell’ambito della commercializzazione, in aggiunta agli accessori per smartphone e tablet, di prodotti stand-alone».

«La partnership strategica che abbiamo stretto con Cellularline rafforza l’impegno assunto da Altec Lansing nel lavorare con le migliori aziende del settore» dichiara Ike S. Franco, CEO di AL Infinity. «La continua crescita globale del marchio e i prodotti di alta qualità saranno ora disponibili anche ai consumatori in Europa. Siamo entusiasti di collaborare con il gruppo Cellularline che ha una comprovata esperienza in termini di qualità, coerenza e raggiungimento degli obiettivi».

