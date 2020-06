La presentazione Playstation 5 arriva l’11 giugno, forse vedremo la console

La presentazione di Playstation 5, inizialmente fissata per il 4 di giugno, poi slittata per via della situazione sociale in USA, ha finalmente una nuova data: 11 giugno prossimo. Per quella data, finalmente, i giocatori di tutto il mondo dovrebbero saperne di più sulla console, dopo che Sony ha svelato nelle scorse settimane il controller. Tuttavia, c’è ancora qualche dubbio.

E infatti non è chiaro se Sony mostrerà la console per quella data, o se invece si limiterà a mostrare soltanto i gameplay dei giochi. La presenza di questi ultimi dovrebbe essere certa, con il colosso che ha dichiarato di mostrare almeno un’ora di video dei titoli in arrivo per la nuova console. Ad ogni modo, il Tweet di presentazione parla di “futuro dei videogiochi”.

Restano ferme, invece, le comunicazioni precedenti, secondo cui Sony avrebbe imposto agli sviluppatori di rendere compatibili con PS5 tutti i futuri giochi PS4 sottoposti a revisione da ora in avanti. Più precisamente, secondo quanto emerso nei giorni scorsi, a partire dal 13 luglio, qualsiasi software inviato per la certificazione deve poter essere eseguito su entrambe le piattaforme, oltre a offrire la stessa esperienza su ciascuna.

In altre parole, tutte le modalità di gioco e le opzioni abilitate su PS4 devono essere disponibili anche su PS5. Questo approccio significa che i titoli pubblicati durante il crepuscolo del ciclo di vita di PS4 dovranno avere massima compatibilità anche con Playstation 5. Ad ogni modo, Sony terrà l’evento di presentazione di Playstation 5 il prossimo 11 giugno. In quella data, oltre a svelare finalmente la console, ne sapremo molto di più sulle sue caratteristiche e funzionalità. Si spera, di poterla finalmente vedere nella sua concezione e design finali.

Ricordiamo che nelle scorse ore Sony ha annunciato l’arrivo in Italia dei nuovi televisori 4K Full Array LED con specifiche tecniche top, già pronti per supportare le console di nuova generazione in arrivo quest’anno entro Natale. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Sony e Playstation, inclusa la nuova Playstation 5, sono disponibili ai rispettivi collegamenti.