Apple presenterà un iMac con nuovo design alla WWDC20

Sembra che quest’anno alla conferenza degli sviluppatori Apple che inizia il 22 giugno ne vedremo delle belle: infatti non solo è previsto l’annuncio dei primi computer Mac con processori ARM, quindi l’inizio dell’addio a Intel di cui abbiamo parlato già in questo articolo, ma ora sembra che Apple svelerà anche un iMac alla WWDC20 ( (qui tutto quello che c’è da sapere sull’evento), una macchina completamente rinnovata, anche nel design.

Indicazioni in questo senso circolano da tempo (l’ultima è solo di pochi gioni fa) infatti, anche se l’ultimo aggiornamento hardware risale solo a un anno fa circa, più precisamente a marzo 2019, il design e l’estetica del computer desktop tutto in uno sono rimasti sostanzialmente invariati da diversi anni a questa parte. Un ciclo di vita lunghissimo anche per i tempi di Cupertino, solitamente più lunghi dei costruttori PC Windows.

Il dettaglio che più incuriosisce riguarda proprio il design perché il nuovo iMac atteso sul palco della WWDC20, sembra somiglierà per stile, curvature, angoli e cornici a quanto già implementato da Apple negli iPad Pro di ultima e penultima generazione. Ricordiamo che questo stesso stile è stato anticipato fin dallo scorso anno, e sempre ribadito anche nelle ultimissime anticipazioni, per tutti gli iPhone 12 in arrivo entro fine anno.

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020

Infine l’anticipazione del nuovo iMac che si spera vedremo alla WWDC20 indica anche due dettagli tecnici, come svela Sonny Dickson, un nome storico tra i leaker del mondo Apple che in passato ha previsto correttamente diverse novità di Cupertino. Si tratta della presenza del chip T2 proprietario Apple, per la gestione della sicurezza, oltre che di vari servizi e funzioni della macchina. Mentre come processore grafico a bordo, almeno per alcuni modelli, è indicato l’arrivo della GPU AMD Navi.

